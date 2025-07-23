ЖКХ

В деревне Северик Псковского муниципального округа газифицированы первые домовладения

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 10 км в деревне Северик Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

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Для надежного газоснабжения потребителей в населенном пункте установлены два пункта редуцирования газа. С жителями деревни заключено 67 договоров на догазификацию, первые шесть домовладений уже подключены к сетевому газу.

«Большинство участников программы догазификации в деревне Северик заключили с нами комплексные договоры, по которым мы выполняем весь спектр работ по газификации домовладений. Это позволяет сокращать сроки подключения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.