ЖКХ

Бастрыкин поручил провести проверку ненадлежащего электроснабжения в Плюсском округе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о ненадлежащем электроснабжении в Плюсском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК России по Псковской области.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России «ВКонтакте» и в личных сообщениях обратились жители Плюсского района Псковской области по вопросу некачественного электроснабжения. На протяжении пяти лет в населенных пунктах в жилые помещения и социально значимые объекты жизненно необходимый коммунальный ресурс поступает с регулярными перебоями и длительными отключениями. В результате прекращается подача отопления и воды. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Ситуация освещалась в СМИ и социальной сети.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.