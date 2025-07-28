ЖКХ

«Псковские тепловые сети» успешно ликвидировали последствия «моргачей»

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» успешно ликвидировали последствия отключения электричества в областном центре 30 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Отключение электричества произошло в 18:00. Это время зафиксировали системы объективного контроля.

«Мы смогли восстановить работу системы теплоснабжения значительно быстрее, чем наши коллеги из "Водоканала" смогли вернуть холодное водоснабжение абонентам. Жителей больше беспокоили отсутствие холодной воды. Ведь если нет холодной воды, то и горячей ни у кого не будет. Как не крути, а все это взаимосвязано», - отметили в ПТС.

Смотрите также В Пскове скачок напряжения привел перебоям в водоснабжении

Как только холодное водоснабжение было восстановлено, все центральные тепловые пункты вернулись к работе в штатном режиме.

«Единственное, чего мы боялись, это возможные порывы магистральных сетей, которые могли быть спровоцированы гидроударом, который, как не крути, а был довольно сильным. Плюс, если отключается электроснабжение, то оборудование и трассы испытывают серьезные температурные перегрузки. Благо теплоноситель сейчас не 150 градусов. Так что и здесь нам повезло», - добавили на предприятии.

Также в ПТС отметили, что было второе отключение электричества, которое прошло более спокойно.

«Второй "моргач" был зафиксирован нашими котельными в 21:35. Но он был менее критичным, чем первый. Остановилось только несколько котельных и пара сетевых установок. Но и здесь наши специалисты отработали быстро и четко. По своей сути вчерашние остановки в подаче электроэнергии выступили своего рода аварийными учениями. Благодаря которым весь оперативный персонал предприятия, в том числе и резервные аварийные бригады, смогли отработать действия в случае чрезвычайной ситуации. Плюс все это действительно было неожиданным», - подчеркнули в ПТС.