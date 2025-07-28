«Псковские тепловые сети» успешно ликвидировали последствия «моргачей»

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» успешно ликвидировали последствия отключения электричества в областном центре 30 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Отключение электричества произошло в 18:00. Это время зафиксировали системы объективного контроля.
Как только холодное водоснабжение было восстановлено, все центральные тепловые пункты вернулись к работе в штатном режиме.
«Единственное, чего мы боялись, это возможные порывы магистральных сетей, которые могли быть спровоцированы гидроударом, который, как не крути, а был довольно сильным. Плюс, если отключается электроснабжение, то оборудование и трассы испытывают серьезные температурные перегрузки. Благо теплоноситель сейчас не 150 градусов. Так что и здесь нам повезло», - добавили на предприятии.
Также в ПТС отметили, что было второе отключение электричества, которое прошло более спокойно.
«Второй "моргач" был зафиксирован нашими котельными в 21:35. Но он был менее критичным, чем первый. Остановилось только несколько котельных и пара сетевых установок. Но и здесь наши специалисты отработали быстро и четко. По своей сути вчерашние остановки в подаче электроэнергии выступили своего рода аварийными учениями. Благодаря которым весь оперативный персонал предприятия, в том числе и резервные аварийные бригады, смогли отработать действия в случае чрезвычайной ситуации. Плюс все это действительно было неожиданным», - подчеркнули в ПТС.