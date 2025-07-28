ЖКХ

48 населенный пунктов обесточены в Невельском округе

В результате неблагоприятных погодных явлений в Невельском муниципальном округе остаются без электричества 48 населенных пунктов, сообщается в Telegram-канале главы округа Олега Майорова.

«В результате прохождения грозового фронта по состоянию на 9:00 1 августа обесточено 48 населённых пунктов. Невельский РЭС проводит работы по поиску повреждений и восстановлению электроснабжения. Работают четыре бригады», - сообщил глава.

Напомним, в Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередачи с 31 июля.

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Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в особом режиме. На смене 73 аварийные бригады, привлечены 73 единицы техники. Работы идут круглосуточно.