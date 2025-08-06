Как быстро газифицировать свое домовладение – лайфхаки догазификации

Догазификация домовладений граждан в газифицированных населённых пунктах ведётся в Псковской области, как и в целом по стране, с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день более 19 тысяч жителей региона участвуют в программе – подали заявки и заключили договоры на догазификацию. А более 15 тысяч заявителей уже увидели газопровод на границе своих участков.
Что делать, чтобы газовые сети не просто были у ворот, но радовали домочадцев новым уровнем комфорта, мы спросили в «Газпром газораспределение Псков».
Нужно срочно подать заявку на догазификацию и заключить с компанией комплексный договор газификации домовладения. Это значит, что одна организация полностью отвечает за весь процесс газификации вашего дома – строит газопровод до границ участка, выполняет все работы на участке, готовит дом к подключению и обеспечит пуск газа. Комплексный договор с «Газпром газораспределение Псков» гарантирует выполнение работ в строгом соответствии с законодательством и по стоимости работ, регулируемой государством.
Ходить не всегда обязательно. Подать заявку можно дистанционно на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков». Если все же хочется прийти лично, то заявку можно подать в единых клиентских центрах псковских газовых компаний или отделении МФЦ.
Из документов с собой нужно взять:
В рамках программы догазификации подведение газа к границам домовладения выполняется бесплатно. Внутри участка многое зависит от пожеланий самого хозяина. В среднем участники программы догазификации в Псковской области тратят на подключение своего дома к газовым сетям около 200 тысяч рублей.
Но у кого-то стоимость подключения будет ниже, у кого-то выше. Зависит от многих факторов - будет ли это только газовая двухконфорочная панель для приготовления пищи или же в доме подготовят отопительную систему и установят котел? Если дом стоит в глубине участка и нужно тянуть 10 метров трубы – это одна стоимость, если наоборот дом возле ворот - другой расчет. Какой будет газопровод – надземный/подземный, сталь/полиэтилен. Многие факторы влияют на стоимость работ внутри участка и в доме. Но в среднем, действительно, получается сумма порядка 200 тысяч рублей: когда размер дома до 60 квадратов, устанавливается котел до 30 кВт, газовая панель или плита, счетчик, сигнализатор загазованности. До установки оборудования в доме собственник обеспечивает подготовку дымоходов и вентиляционных каналов согласно эскизу. Самый удобный способ предусмотреть и посчитать все затраты – это заключить комплексный договор догазификации с газораспределительной организацией.
На сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ по параметрам домовладения.
Работы в границах участка и в доме могут выполнять сторонние организации, по рыночной цене. При этом обращаться в компанию, в чьей зоне ответственности находятся сети, придется обязательно – ее сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.
Более 75% участников программы догазификации в Псковской области уже воспользовались комплексной услугой, чтобы ускорить газификацию дома.
Расчет стоимости услуги простой, понятный и регулируется государством. Одна компания отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами.
Все работы выполняются в строгом соответствии с требованием законодательства.
Стоимость комплексного договора будет зависеть от объема выполняемых работ и устанавливаемого газового оборудования. При реализации комплексного договора льготные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки. В Псковской области размер субсидии установлен в размере 100 тысяч рублей.
При подаче заявки на догазификацию можно сразу указать в заявлении о своем желании заключить комплексный договор.
На территории Псковской области мерами поддержки на догазификацию могут воспользоваться 21 льготная категория граждан. Среди получателей субсидии многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Собственник догазифицируемого домовладения может использовать ее как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка. Для оформления субсидии нужно обратиться в социальную службу по месту проживания.
Необходимо обратиться в единые клиентские центры псковских газовых компаний и подать оферту – перечень документов, необходимых для заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа.
Чтобы не запутаться и не пропустить какой-либо из этапов догазификации, мы подготовили для всех участников президентской программы подробную памятку >>>.