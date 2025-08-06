ЖКХ

Как быстро газифицировать свое домовладение – лайфхаки догазификации

Догазификация домовладений граждан в газифицированных населённых пунктах ведётся в Псковской области, как и в целом по стране, с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день более 19 тысяч жителей региона участвуют в программе – подали заявки и заключили договоры на догазификацию. А более 15 тысяч заявителей уже увидели газопровод на границе своих участков.

Что делать, чтобы газовые сети не просто были у ворот, но радовали домочадцев новым уровнем комфорта, мы спросили в «Газпром газораспределение Псков».

Можно ли ускорить газификацию своего дома, если газовые сети строят соседу рядом с моим домом, но я не подавал еще заявку на догазификацию?

Нужно срочно подать заявку на догазификацию и заключить с компанией комплексный договор газификации домовладения. Это значит, что одна организация полностью отвечает за весь процесс газификации вашего дома – строит газопровод до границ участка, выполняет все работы на участке, готовит дом к подключению и обеспечит пуск газа. Комплексный договор с «Газпром газораспределение Псков» гарантирует выполнение работ в строгом соответствии с законодательством и по стоимости работ, регулируемой государством.

Итак, мы решили подать заявку. Куда идем и какие нужны документы?

Ходить не всегда обязательно. Подать заявку можно дистанционно на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков». Если все же хочется прийти лично, то заявку можно подать в единых клиентских центрах псковских газовых компаний или отделении МФЦ.

Из документов с собой нужно взять:

паспорт РФ собственника;

документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок;

ситуационный план участка;

СНИЛС собственника;

для догазификации садоводческих товариществах потребуется копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.

Сколько стоит газификация дома «под ключ» в Псковской области?

В рамках программы догазификации подведение газа к границам домовладения выполняется бесплатно. Внутри участка многое зависит от пожеланий самого хозяина. В среднем участники программы догазификации в Псковской области тратят на подключение своего дома к газовым сетям около 200 тысяч рублей.

Но у кого-то стоимость подключения будет ниже, у кого-то выше. Зависит от многих факторов - будет ли это только газовая двухконфорочная панель для приготовления пищи или же в доме подготовят отопительную систему и установят котел? Если дом стоит в глубине участка и нужно тянуть 10 метров трубы – это одна стоимость, если наоборот дом возле ворот - другой расчет. Какой будет газопровод – надземный/подземный, сталь/полиэтилен. Многие факторы влияют на стоимость работ внутри участка и в доме. Но в среднем, действительно, получается сумма порядка 200 тысяч рублей: когда размер дома до 60 квадратов, устанавливается котел до 30 кВт, газовая панель или плита, счетчик, сигнализатор загазованности. До установки оборудования в доме собственник обеспечивает подготовку дымоходов и вентиляционных каналов согласно эскизу. Самый удобный способ предусмотреть и посчитать все затраты – это заключить комплексный договор догазификации с газораспределительной организацией.

На сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ по параметрам домовладения.

Могут ли работы внутри участка выполнять сторонние организации?

Работы в границах участка и в доме могут выполнять сторонние организации, по рыночной цене. При этом обращаться в компанию, в чьей зоне ответственности находятся сети, придется обязательно – ее сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.

Что такое комплексный договор газификации и как его заключить?

Более 75% участников программы догазификации в Псковской области уже воспользовались комплексной услугой, чтобы ускорить газификацию дома.

Расчет стоимости услуги простой, понятный и регулируется государством. Одна компания отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами.

Все работы выполняются в строгом соответствии с требованием законодательства.

Стоимость комплексного договора будет зависеть от объема выполняемых работ и устанавливаемого газового оборудования. При реализации комплексного договора льготные категории граждан могут воспользоваться мерами социальной поддержки. В Псковской области размер субсидии установлен в размере 100 тысяч рублей.

При подаче заявки на догазификацию можно сразу указать в заявлении о своем желании заключить комплексный договор.

Как получить газовую субсидию?

На территории Псковской области мерами поддержки на догазификацию могут воспользоваться 21 льготная категория граждан. Среди получателей субсидии многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Собственник догазифицируемого домовладения может использовать ее как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка. Для оформления субсидии нужно обратиться в социальную службу по месту проживания.

Итак, у нас газопровод доведен до границ участка, построены сети на участке, дом подготовлен к пуску газа. Что теперь нужно делать, чтобы подключить его к газовой сети?

Необходимо обратиться в единые клиентские центры псковских газовых компаний и подать оферту – перечень документов, необходимых для заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и поставку газа.

Чтобы не запутаться и не пропустить какой-либо из этапов догазификации, мы подготовили для всех участников президентской программы подробную памятку >>>.