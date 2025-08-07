ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Псковской области могут увеличиться на 15% в 2026 году

Правительство Псковской области направило предложение об установлении индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Псковской области с 1 июля 2026 года в размере 15%, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве тарифов и энергетики Псковской области.

«В соответствии с пунктом 27 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановление правительства Российской Федерации, в Федеральную антимонопольную службу 30.07.2025 направлено предложение об установлении индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Псковской области с 1 июля 2026 года в размере 15%», - говорится в документе.

Напомним, в декабре 2024 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в указ «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Псковской области на период 2024-2028 годов».

Так, во второй половине 2025 года (с 1 июля по 31 декабря) плата за коммунальных услуги по области может максимально увеличиться до 14,1%.