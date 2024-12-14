ЖКХ

Тарифы на ЖКУ для части населения Псковской области в 2025 году могут вырасти на 14%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс изменения в указ «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Псковской области на период 2024-2028 годов».

Таблицу «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Псковской области на период 2024 - 2028 годов» изложили в новой редакции.

Так, во второй половине 2025 года (с 1 июля по 31 декабря) плата за коммунальных услуги по области может максимально увеличиться до 14,1%.