Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Последний шанс успеть на вечер романсов
Псков летние террасы
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Задержание ректора ПсковГУ
Лев в клетке
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
 
 
 
ещё ЖКХ 08.08.2025 11:460 Трава у дома 12.08.2025 13:400 Готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет менее 70% 12.08.2025 11:460 Более половины абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» оценили удобство электронных квитанций 08.08.2025 17:350 В деревне Литовиж Печорского округа введен в эксплуатацию газопровод 08.08.2025 11:460 Трава у дома 08.08.2025 10:490 В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 06.08.2025 08:591 Экс-ректору ПсковГУ Ильиной вменили еще два эпизода превышения полномочий 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 07.08.2025 13:481 На Кубани от отравления чачей погиб мужчина из Пскова 07.08.2025 11:250 Появились фото с места ДТП с погибшими детьми в Гдовском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет менее 70%

12.08.2025 13:40|ПсковКомментариев: 0

На данный момент общая готовность жилого фонда города Пскова к отопительному сезону составляет 68%, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети». 

Фотографии: ПТС

«На первый взгляд, это очень приличный показатель. В запасе есть еще целых 3 недели, а уровень готовности - уже более половины. Но не все так легко и просто. Если внимательно посмотреть на имеющиеся в нашем распоряжении таблицы, то картина вырисовывается неоднозначная. Одни объекты, такие как школы и дошкольные учреждения, готовы без малого на 100%. А вот учреждения здравоохранения - всего на 7% с небольшим», - рассказали в ПТС.

С многоквартирными жилыми домами ситуация выглядит похожим образом. «Кто-то уже подготовил все, а кто-то еще и не начинал. А это с учетом того, что некоторые тепловые пункты находятся в отвратительном состоянии», - заметили на предприятии.

«Не секрет, что наше предприятие крайне заинтересовано в том, чтобы отопительный сезон прошел без каких бы то ни было срывов и накладок. О необходимости готовить жилые дома к межсезонью мы говорим постоянно. Ведь даже если магистральные сети теплоснабжения будут в идеальном состоянии, а внутридомовые - нет, то тепла банально не будет. Ну а как его доставить в квартиры, если сети забиты отложениями или текут? Чтобы всего этого избежать, наши коллеги из Службы энергосбыта ежегодно готовят целый комплекс предписаний для всех многоквартирных жилых домов и социальных объектов. Пока эти замечания не будут исполнены, тепло никуда не поступит», - подчеркнули специалисты. 

«Псковские тепловые сети» до начала отопительного сезона еженедельно будут публиковать таблички о готовности объектов города Пскова к приему тепловой энергии. «Настоятельно просим всех заинтересованных лиц не обрывать телефоны с просьбой "подкрутить показатели". Дескать, почти все готово, вы там у себя подредактируйте, а мы акты донесем. Так это не работает. У нас нет цели показать, что кто-то из управляющих организаций хороший, а кто-то плохой. Мы хотим только одного - чтобы все объекты были готовы к приему тепла. И в день запуска отопления нам не звонили жители города с истошными криками о том, что их квартиру заливает прорванная батарея. Ведь батарея - это далеко не наша зона ответственности», - заключили в ПТС. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас участившиеся природные катаклизмы и аномалии?
В опросе приняло участие 57 человек
12.08.2025, 14:390 До +23 градусов и переменная облачность ожидаются в Псковской области 13 августа 12.08.2025, 14:260 Редчайшие предметы из фондохранилища представят в Пскове в День археолога 12.08.2025, 14:180 Фотофакт: В Финском парке Пскова готовятся к «Лешуге» 12.08.2025, 14:130 В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
12.08.2025, 14:030 «Потягнем за Отечество!»: Герои России Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов 12.08.2025, 14:000 Эффективность расходования средств на борьбу с борщевиком проверят в Псковской области 12.08.2025, 13:480 «Загулявший» великолучанин оказался за решеткой 12.08.2025, 13:460 В бежаницкой деревне Цевло 16 августа пройдет традиционный «РосянкаFEST»
12.08.2025, 13:400 Готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет менее 70% 12.08.2025, 13:340 «Дневной дозор»: Нужно ли сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников? 12.08.2025, 13:270 19% псковичей требуют доплату за выполнение поручений вне своих обязанностей — опрос 12.08.2025, 13:210 35 преступлений зафиксировала природоохранная прокуратура в Псковской области за полгода
12.08.2025, 13:120 Тала Нещадимова: Преимущественно погода на неделе будет сухой и маловетреной 12.08.2025, 13:110 Великолучанин предстанет перед судом за избиение мужчины, оскорбившего его мать 12.08.2025, 13:080 Шмурдяк с рынка 12.08.2025, 13:070 Вечер памяти Виктора Цоя пройдет в Пскове 15 августа
12.08.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о детском отдыхе 12.08.2025, 13:000 Спортивный фестиваль среди инвалидов по зрению в Пскове собрал 300 участников 12.08.2025, 12:520 Интерактив: Опасное дерево на улице Застенной в Пскове 12.08.2025, 12:470 От игровой культуры до военной лексики: самый широкий круг вопросов затронут на научных чтениях в «Михайловском»
12.08.2025, 12:400 Жителя Псковской области обманули мошенники под предлогом продажи собаки 12.08.2025, 12:380 Природоохранный прокурор: Множество земель сельхозназначения стали напоминать лес 12.08.2025, 12:370 Псковский музей приглашает на мастер-классы по ткачеству и росписи ложки 12.08.2025, 12:320 Авиаперелеты в Абхазию могут запустить из Пскова
12.08.2025, 12:260 Рубеж в три сотни находок перешагнули псковские археологи в деревне Горожане 12.08.2025, 12:140 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально? 12.08.2025, 12:140 Росгвардейцы предотвратили серию краж из торговых центров Псковской области 12.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляцию программы «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора
12.08.2025, 12:000 Приложиться к мощам святителя Тихона смогут псковичи 13 и 14 августа 12.08.2025, 11:570 Татьяна Фомченкова: У праздника 1 сентября могут появиться свои домашние традиции 12.08.2025, 11:460 Более половины абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» оценили удобство электронных квитанций 12.08.2025, 11:440 Обучение членов участковых избирательных комиссий началось в Псковской области
12.08.2025, 11:420 День в истории ПЛН. 12 августа 12.08.2025, 11:320 Неизвестный пытался оформить на великолучанку кредит 12.08.2025, 11:240 29 уголовных дел возбудила Псковская таможня за полгода 12.08.2025, 11:230 Автомобиль встал поперек дороги на улице Инженерной в Пскове в результате ДТП 
12.08.2025, 11:170 Пробежку «5 верст» псковичей призвали провести 12 августа самостоятельно 12.08.2025, 11:151 Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения реки Милевка в Пскове 12.08.2025, 11:130 Открытый перелом голени получил в Пскове мужчина в результате прогулки на дороге вне перехода 12.08.2025, 11:110 Печерянка и пскович стали гостями программы «Малахов»
12.08.2025, 11:100 Появились фото с места смертельного ДТП с автомобилем Cadillak в Красногородском районе 12.08.2025, 10:521 Псковича осудили за пропаганду терроризма в Telegram 12.08.2025, 10:510 Владимир Кузь: Должны быть какие-то ограничения внешнего вида школьников 12.08.2025, 10:460 Медведя заметили при поиске пропавшей в лесу великолучанки
12.08.2025, 10:430 Премьера спектакля «Вишневый сад» состоится великолукском театре 12.08.2025, 10:400 «Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора 12.08.2025, 10:340 Спикер Собрания поздравил военных лётчиков с Днём Военно-воздушных сил России 12.08.2025, 10:290 Новгородские врачи спасли юную псковичку с редким заболеванием
12.08.2025, 10:270 Военным комиссаром по городу Пскову и району назначен Артемий Романов 12.08.2025, 10:200 Сергей Вострецов: Образование должно развивать, а не выматывать 12.08.2025, 10:100 Минометную мину и ручную гранату идентифицировали в Псковской области 12.08.2025, 10:000 Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5
12.08.2025, 09:570 Новая техника помогает в заготовке сена в Псково-Печерском монастыре 12.08.2025, 09:470 Женщина погибла при наезде Cadillak на дерево в Красногородском районе 12.08.2025, 09:300 Каждый четвертый работник в РФ выполняет задания сверх обязанностей 12.08.2025, 09:300 Союз «ТПП Псковской области» в июле открыл «Центр самооценки для средств размещения»
12.08.2025, 09:150 Вскрыты массовые схемы ухода от налогов агентствами по подбору персонала 12.08.2025, 09:000 В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян в мессенджерах 12.08.2025, 08:400 Адвокат назвал болезни, с которыми нельзя садиться за руль с 1 сентября 12.08.2025, 08:200 Просрочка по ипотеке и автокредитам резко выросла за год
12.08.2025, 08:000 В России предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка 12.08.2025, 07:300 Правительство утвердило новые выплаты для детей пленных российских солдат 12.08.2025, 07:000 День Военно-воздушных сил России отмечают 12 августа 11.08.2025, 22:000 Назван топ-5 самых востребованных туристических направлений в РФ в 2025 году
11.08.2025, 21:490 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Великих Луках 11.08.2025, 21:483 «Опять инопланетяне?»: псковичи делятся фотографиями красных облаков 11.08.2025, 21:450 На тему получения социальных налоговых вычетов для псковичей проведут онлайн-вебинар 11.08.2025, 21:400 Псковская область и Гудаутский район Абхазии подпишут соглашение о побратимских отношениях
11.08.2025, 21:340 «Вахта памяти» в Невельском районе. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.08.2025, 21:320 Ребенок пострадал в тройном ДТП в псковской деревне Неелово 11.08.2025, 21:300 Ремонтируется памятник погибшим на войне жителям пушкиногорской деревни Захино 11.08.2025, 21:231 Концерт к 100-летию со дня кончины святителя Тихона дадут в Псковском кремле
11.08.2025, 21:180 В приделах церкви Николы со Усохи в Пскове готовятся к заливке полов 11.08.2025, 21:180 Двое пострадали при столкновении КАМАЗа с «Газелью» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове 11.08.2025, 21:150 На участке трассы А-122 в Псковской области ввели реверсивное движение до конца года 11.08.2025, 20:550 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Ах, что это движется там по реке...
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru