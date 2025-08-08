ЖКХ

Готовность жилого фонда Пскова к отопительному сезону составляет менее 70%

На данный момент общая готовность жилого фонда города Пскова к отопительному сезону составляет 68%, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Фотографии: ПТС

«На первый взгляд, это очень приличный показатель. В запасе есть еще целых 3 недели, а уровень готовности - уже более половины. Но не все так легко и просто. Если внимательно посмотреть на имеющиеся в нашем распоряжении таблицы, то картина вырисовывается неоднозначная. Одни объекты, такие как школы и дошкольные учреждения, готовы без малого на 100%. А вот учреждения здравоохранения - всего на 7% с небольшим», - рассказали в ПТС.

С многоквартирными жилыми домами ситуация выглядит похожим образом. «Кто-то уже подготовил все, а кто-то еще и не начинал. А это с учетом того, что некоторые тепловые пункты находятся в отвратительном состоянии», - заметили на предприятии.

«Не секрет, что наше предприятие крайне заинтересовано в том, чтобы отопительный сезон прошел без каких бы то ни было срывов и накладок. О необходимости готовить жилые дома к межсезонью мы говорим постоянно. Ведь даже если магистральные сети теплоснабжения будут в идеальном состоянии, а внутридомовые - нет, то тепла банально не будет. Ну а как его доставить в квартиры, если сети забиты отложениями или текут? Чтобы всего этого избежать, наши коллеги из Службы энергосбыта ежегодно готовят целый комплекс предписаний для всех многоквартирных жилых домов и социальных объектов. Пока эти замечания не будут исполнены, тепло никуда не поступит», - подчеркнули специалисты.

«Псковские тепловые сети» до начала отопительного сезона еженедельно будут публиковать таблички о готовности объектов города Пскова к приему тепловой энергии. «Настоятельно просим всех заинтересованных лиц не обрывать телефоны с просьбой "подкрутить показатели". Дескать, почти все готово, вы там у себя подредактируйте, а мы акты донесем. Так это не работает. У нас нет цели показать, что кто-то из управляющих организаций хороший, а кто-то плохой. Мы хотим только одного - чтобы все объекты были готовы к приему тепла. И в день запуска отопления нам не звонили жители города с истошными криками о том, что их квартиру заливает прорванная батарея. Ведь батарея - это далеко не наша зона ответственности», - заключили в ПТС.