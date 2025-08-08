ЖКХ

Более 6 тысяч домов в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации

Более 6 тысяч домов в Псковской области подключены к газу в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фотография: генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов / ВКонтакте

Сейчас в работе газовых компаний находится более 20 тысяч заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры, более 15,4 тысячи из которых – или 78% - исполнены. К газовым сетям подключены 6 004 домовладения.

C начала 2025 года специалистами АО «Газпром газораспределение Псков» выполнено 1 617 подключений.

«Только в июле нашими специалистами было подключено более 300 домовладений в рамках догазификации. С начала года нами принят план на увеличение темпов подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома», - сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

По его словам, сокращать сроки подключений позволяют комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участков выполняют работы в их границах и ведут подготовку домовладений к приему газа.