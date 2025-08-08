ЖКХ

Жителей домов на улице Звездной в Пушкинских Горах призвали подавать заявки на подключение газа

В Пушкинских Горах расширяется география улиц, на которых идут строительно-монтажные работы по догазификации. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Чтобы быстрее удовлетворить все поступающие заявки по заключённым договорам, подрядная организация увеличила количество бригад до четырех, выполняющих работы до границ земельного участка и в границах собственника.

«В связи с тем, что в сентябре планируется асфальтирование дороги на улице Звёздная, обращаюсь к жителям этой улицы рассмотреть возможность подачи заявки о подключении, чтобы специалисты провели работы до границ земельных участков!» - отметила Оксана Филиппова.

Трасса будущего газопровода по Звёздной, в соответствии с проектом, будет проложена под автомобильной дорогой, поэтому разумнее перед асфальтированием дороги провести работы по догазификации до границ земельных участков, чтобы в будущем не нарушать новое асфальтобетонное покрытие проезжей части, заключила глава.