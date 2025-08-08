Псковcкая обл.
ЖКХ

Поверить или заменить счётчики газа в августе должны 255 абонентов в Псковской области

14.08.2025 15:53|ПсковКомментариев: 0

Более 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учета газа абонент решает самостоятельно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в августе 255 абонентам необходимо пройти процедуру поверки его прибора учета газа. 

В прошлом месяце у 571 абонента наступил срок определения работоспособности прибора учета. Из них около 70% не выполнили данную процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учета газа объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа, утвержденными приказом Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 141-ОД от 21.12.2016.

Специалисты рекомендуют поверять приборы учета газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. По истечении данного срока объем потребленного газа рассчитывается по нормативам потребления газа, что, как правило, кратно превышает суммы при расчетах по показаниям счетчика.

Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учета газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в Личном кабинете абонента.

Напомним, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
