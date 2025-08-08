ЖКХ

ПТС просит «управляйку» прибраться в подвалах с блохами в переулке Машиниста

Подвалы в домах №№3 и 9 в переулке Машиниста в Пскове находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«У нас складывается такое впечатление, что некоторые управляющие организации, а в данном случае это "Ваш микрорайон", считают, что если они находятся не в центре нашего богоспасаемого города, то можно устроить в своих подвалах "вакханалию"! Дескать, находятся дама №№3 и 9 в переулке Машиниста, так значит, что и в рубрику "Подвалы позора" они не попадут. Ну кто же в здравом уме и трезвом рассудке полезет в эти подвалы, кишащие блохами и полностью заваленные мусором? Так вот, хотим расстроить многоуважаемых руководителей управляющих организаций. Мы уже приобрели достаточное количество стирального порошка и средств для борьбы с блохами и прочей нечистью. Так что готовьтесь наводить порядок там, куда не ступала ваша нога в "лакированных туфлях". В противном случае акта о готовности жилых объектов к отопительному сезону вам не видать, как своих ушей», - подчеркнули на предприятии.

Звучит это довольно забавно, но хорошего тут ничего нет, отметили специалисты. «Блохи и прочая зараза скачут по сотрудникам предприятия. И все это можно наблюдать невооруженным взглядом. А всю форму даже после обработки необходимо отправлять в стирку. Иначе есть реальная вероятность того, что всю эту "прелесть" приволочёт домой вся работающая смена. А как вы считаете, домочадцы будут этому рады? Вот и мы думаем, что не очень», - заметили на предприятии.

Возможно, что именно блохи и прочая гадость являются причиной того, что с каждым годом эти подвалы становятся все хуже и хуже, предполагают специалисты предприятия.

«Мы уже спускались сюда пару лет тому назад, когда участок №5 только получил эти объекты на обслуживание. Да, дома построены довольно давно, но такого бардака в подвальных помещениях не было. Понятно, что паутина, протекающие сети там и раньше были, но такого количества мусора точно не было. Мы искренне надеемся, что в самое ближайшее время подвалы домов №№3 и 9 будут приведены в приемлемое состояние. Но без документов, которые подтвердят, что в помещениях была проведена санитарная обработка, мы туда больше не ногой», - заключили в ПТС.