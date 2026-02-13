Антон Мороз: Сбоев в работе ЖКХ в округе в период непогоды не было

Непогода никак не сказалась на сфере жилищно-коммунального хозяйства избирательного округа №3. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

«К счастью, в последнем периоде каких-то серьезных сбоев в работе ЖКХ на территории депутатского округа №3 не было. В период сильных снегопадов, если говорить про последние месяцы, коммунальщики работали достаточно четко. Несколько обращений от граждан носили локальный характер, мы передавали их в работу, ситуация исправлялась достаточно быстро. Отдать должное ответственным службам, сработали четко. Надеюсь, так будет и впредь», - сообщил Антон Мороз.

Он подчеркнул, что вопрос износа инфраструктуры есть, и он требует комплексного подхода.

«Жилищно-коммунальное хозяйство, безусловно, одна из самых чувствительных для всех нас сфер. От нее зависит удобство, бытовой комфорт, нормальная жизнедеятельность, четкая работа предприятий и организаций. Никто не отменял фактор погоды, износа инженерной инфраструктуры – он объективно есть. Это очень серьезный вопрос, который требует усилий от всех вовлеченных в его решение лиц: от специалистов на местах до руководства регионом. Иначе комплексные вопросы не решаются», - заключил Антон Мороз.

Напомним, стратегическая сессия, посвящённая системным проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пройдет в Псковской области.