«Псковские тепловые сети» меняют трубопроводы на улицах Алехина, Коммунальной и Байкова

Сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» ведут замену нескольких сотен метров трубопроводов горячего водоснабжения на улицах Алехина, Коммунальной и Байкова, переводя металлические магистрали на пластиковые трубы для упрощения последующего обслуживания. Об этом предприятие сообщило в своем сообществе «МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Специалисты предприятия начали работы с улицы Алехина, где прочистили 100 метров сетей горячего водоснабжения. На предприятии отметили, что район хорошо знаком коммунальщикам: ежегодно дома по этой улице требуют прочистки. По словам представителей ПТС, местные сети заросли известковыми отложениями, несмотря на относительно новый возраст труб.

Далее предприятие перешло к третьему этапу замены сетей на улице Коммунальной. Специалисты раскопали участок между домами №44 и 44а, где меняют стометровый транзитный трубопровод, проходящий по подвалу дома №44а. В ПТС подчеркнули, что коммунальщики полностью заменяют металлическую трассу на пластиковую. «Из пластиковых труб можно выбить известковые отложения, а из металлических сделать этого не выйдет. Менять трассу кусками тоже не имеет никакого смысла», — пояснили на предприятии.

Параллельно организация начала работы на улице Байкова, где сети проходят под проезжей частью. Специалисты временно ограничили движение транспорта и решили сначала заменить участок под дорогой, чтобы максимально быстро вернуть проезжей части первоначальный функционал. На предприятии уточнили, что после этого коммунальщики перейдут к основным сетям горячего водоснабжения и более подробно расскажут об этих работах на следующей неделе.

В завершение на предприятии обратили внимание жителей на важный момент при возникновении проблем с подачей горячего водоснабжения. «В случае возникновения проблем с подачей горячего водоснабжения не стоит паниковать. В каждом конкретном случае необходимо тщательно разбираться. Ведь засорение не всегда происходит на магистральных сетях горячего водоснабжения. Зачастую страдают и внутридомовые сети», — разъяснили в ПТС. Предприятие указало, что первое, куда стоит обращаться за разъяснениями, — это управляющая организация. «В случае возникновения потребности у любой УК имеются прямые каналы связи с нашим предприятием. Вам достаточно просто оставить заявку. А все остальное уже сделают специально обученные люди», — заверили коммунальщики.