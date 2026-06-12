 
ЖКХ

В Палкинском округе после усиления ветра произошло отключение электроэнергии

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В Палкинском муниципальном округе после усиления ветра произошло отключение электроэнергии. Об этом пишет глава округа Ольга Потапова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«После усиления ветра произошло отключение электроэнергии в округе по некоторым населенным пунктам. На территорию района для восстановления линий электропередачи после ветра, прибыли дополнительные бригады, но подключить все линии и каждый дом не удается одномоментно», - пишет Ольга Потапова.

По её словам, сначала энергетики восстанавливают высоковольтные линии, а затем отрабатывают заявки по линиям 0,4 кВ.

 

«Если вы обнаружили поваленные деревья, пожалуйста, сообщите об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДСС) по телефону: 88114521472», - призвала глава округа.

О случаях отключения электроэнергии необходимо сообщать по телефону «горячей линии»: 8-800-220-0-220. Короткий номер для мобильных телефонов — 220.

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