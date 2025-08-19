ЖКХ

Мобильный «десант» по догазификации снова работает в Пушкинских Горах

Специалист по догазификации снова работает в поселке Пушкинские Горы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

«Встречи наших специалистов из ремонтно-эксплуатационной службы в городе Острове с населением Пушкиногорья проходят регулярно при постоянном взаимодействии с главой Пушкиногорского муниципального округа Оксаной Филипповой. Четвертая по счету выездная встреча прошла по сложившейся уже традиции в здании администрации муниципального округа», - сообщили в «Газпроме».

Специалисты газовых компаний продолжают информировать заявителей о процессе догазификации домовладения, в помощь есть подробная пошаговая памятка с полезной информацией. Важными для жителей являлись вопросы о возможности установки газового котла снаружи дома, требования к жилому помещению, в котором будет размещено газовое оборудование, а также этапы подготовки дома к приему сетевого газа и контроль исполнения их заявок.

На встрече 13 собственников подписали подготовленные договоры, 10 из них заключили и подписали комплексные договоры. Это значит, что у них уже проведены замеры и подготовлен расчет стоимости всех работ в границах их земельных участков. Шесть пушкиногорцев получили необходимую консультацию по подготовке их домов к приему газа.

На встрече жителям напомнили, что в регионе доступны меры социальной поддержки при догазификации жилья, на которые могут претендовать определенные категории граждан. На территории Псковской области мерами поддержки на догазификацию могут воспользоваться 21 льготная категория жителей. Среди получателей субсидии многодетные семьи, участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны боевых действий, семьи с детьми-инвалидами. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Собственник догазифицируемого домовладения может использовать ее как на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования, так и на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка. Для оформления субсидии нужно обратиться в социальную службу по месту проживания.