ЖКХ

Названы муниципалитеты Псковской области с низкими темпами подготовки к отопительному сезону

Наиболее низкий темп подготовки к отопительному сезону в регионе сейчас у Гдовского и Стругокрасненского округов, сообщила врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева на заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по региону 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наиболее высокий темп подготовки к отопительному сезону у Псковского, Великолукского, и Палкинского районов и Порховского округа, пока еще низкие темпы у Гдовского и Стругокрасненского округов», — рассказала врио министра строительства и ЖКХ.

На 25 августа общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону составляла 67%. Основной проблемой обозначили высокий уровень задолженности населения за ЖКУ.

Также на заседании коллегии сегодня обсудили подготовку к учебному году.