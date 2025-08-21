Псковcкая обл.
Общество

Вторая смена сохранится в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук

26.08.2025 16:23|ПсковКомментариев: 0

Вторая смена сохранится в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук. Этот и другие вопросы о подготовке школ и детсадов к новому учебному году обсудили на заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«По теме образования нам важно не только получить информацию о подготовке школ, но и дать необходимую информацию, если какая-то неготовность есть, чтобы заранее родители были осведомлены о том, что ребенок пойдет не в свою школу, что будет необходимо осуществить перевозку и присмотр», — сказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

В регионе готовятся к открытию две новые школы, а также проводится капитальный ремонт восьми школ.

О подготовке образовательных учреждений рассказала заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

«На территории Псковской области с 28 июля по 15 августа была осуществлена работа приемочных комиссий министерства образования и комиссий муниципальных образований по проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году. В приемке было предъявлено 255 организаций из 360. Приняты все предъявленные к приемке организации, из них 149 школ, 108 детских садов, 80 учреждений дополнительного образования, 15 профессиональных образовательных учреждений и три иные, это частные. Не участвовали в приемке пять организаций, это один детский сад и четыре школы, в которых продолжается капитальный ремонт в рамках программы модернизации школьных систем образования. Работы будут завершены до конца календарного года. Срок выполнения работ до 30 ноября, срок действия контракта до 31 декабря», — рассказала Татьяна Лозницкая.

 

Александр Хлопков уточнил, обеспечены ли дети из учреждений, где проводится капитальный ремонт, местами в образовательных учреждениях. Заместитель министра ответила, что все дети временно будут посещать школы и детские сады поблизости.

Также участники заседания затронули тему вторых смен в школах.

«Вторая смена сохраняется в 16 образовательных учреждениях Пскова и Великих Лук. Преимущественно это касается заведений в центре города, где постройка новых школ невозможна. При этом количество детей, посещающих школы во вторую смену, каждый год сокращается», — уточнила Татьяна Лозницкая.

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 40 человек
Лента новостей
