Газовики выявили три факта неисправности приборов учета в домах псковичей

На 1 августа специалисты компании «Газпром межрегионгаз Псков» провели инвентаризацию газового оборудования в 30 298 домах и квартирах, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Контролеры проводили сверку состава установленного газового оборудования, сверку отапливаемой площади и количества проживающих, проверяли работоспособность приборов учета газа, снимали контрольные показания счетчиков газа, выявляли несанкционированные подключения к системе газоснабжения.

В ходе проверок выявлено три факта неисправности приборов учета газа. Обнаружено восемь несанкционированных подключений к системе газоснабжения ранее отключенного газового оборудования. По результатам выявленных нарушений произведены начисления в размере более 80 тысяч рублей.