На нескольких улицах Запсковья отключат горячую воду

Подачу горячей воды приостановят на некоторых улицах Запсковья, сообщили Псковской Ленте Новостей на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».
28 августа с 8:30 и до окончания проведения ремонтных работ будет прекращена подачи горячего водоснабжения по следующим адресам:
«Во время очередного обхода наши коллеги обнаружили утечку в тепловой камере у дома №56 по улице Труда. Стали разбираться и выяснили, что один из отводов тепловой камеры подтекает. Оставлять утечку в зиму нельзя. Ведь есть риск того, что из-за одной маленькой утечки весь микрорайон может остаться не только без горячей воды, но и без тепла. Руководством предприятия и Участка №6 было принято решение о проведении внеплановых ремонтных работ. На данный момент место утечки локализовано, тепловая камера вскрыта, вся необходимая специальная техника зарезервирована, материалы скомплектованы. С самого утра готовятся мероприятия по отключению и сбросу теплоносителя. Надеемся, что работы пройдут в штатном режиме и ближе к вечеру подача горячего водоснабжения будет восстановлена в полном объеме», - прокомментировали в ПТС.