ЖКХ

В Пскове провели учения по ликвидации последствий взрыва бытового газа

В Пскове прошли учебно-тренировочные занятия аварийно-диспетчерской службы «Газпром газораспределение Псков» по ликвидации последствий взрыва бытового газа. Мероприятия проведены совместно с городскими службами различных ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Местом условного происшествия стал жилой многоквартирный дом. По легенде учений, утечка спровоцировала взрыв в одной из квартир трехэтажки. На локализацию аварии выехала аварийно-диспетчерская служба. Сотрудниками аварийной бригады «Газпром газораспределение Псков» был условно перекрыт газовый кран, открыты окна в подъезде, по периметру установлено ограждение и выставлены предупредительные знаки в местах подходов к зоне происшествия, а также были проверены на загазованность смежные подземные коммуникации и ближайшие здания. В ходе учебной тренировки аварийно-диспетчерской службой отработаны действия по эвакуации жителей с места предполагаемой аварии.

После локализации места аварии участники учебно-тренировочных занятий детально проанализировали совместные действия и дали положительную оценку проделанной работе. Все сотрудники задействованных служб прибыли на место после оповещения диспетчеров АО «Газпром газораспределение Псков» и ЕДДС в нормативные сроки с полным комплектом документации.

«Регулярные совместные учебно-тренировочные занятия – неотъемлемая часть работы псковских газовиков, энергетиков, «Горводоканала», «ПТС» и структур экстренного реагирования. Учения с привлечением городских служб позволяют повысить профессиональный уровень персонала оперативных и диспетчерских служб, наладить взаимодействие для наиболее оперативного устранения аварий», - отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.