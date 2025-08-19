ЖКХ

Аварийный участок теплотрассы меняют в Локне

Замена аварийного участка теплотрассы происходит в Локне, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Локнянского муниципального округа.

Фото: Администрация Локнянского муниципального округа / Telegram

«Чтобы зима была тёплой, готовиться нужно летом! Специалисты МУП "Локнянское ЖКХ" приступили к замене аварийного участка на улице Шарикова согласно контракта», - сообщили в администрации.

Отмечается, что это поможет избежать возможных аварий и сделать систему отопления более надежной.

«Спасибо жителям за понимание! Вместе мы делаем наш округ комфортнее», - заключили в администрации округа.