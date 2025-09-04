Псковcкая обл.
ЖКХ

Подготовку к отопительному сезону обсудили в Великолукской гордуме

05.09.2025 13:58|ПсковКомментариев: 0

На очередном заседании Великолукской городской Думы 5 сентября заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) Надежда Васильева представила подробный доклад о ходе подготовки муниципального жилищно-коммунального комплекса к работе в зимний период 2025-2026 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской городской Думе.

Основным предприятием, обеспечивающим теплоснабжение города Великие Луки, является муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети». Для успешного старта отопительного сезона на предприятии разработали и утвердили комплексный план мероприятий. В его рамках ведутся работы по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, котельного оборудования, а также ремонту зданий и сооружений. Особое внимание уделяется техническому обследованию и экспертизе промышленной безопасности оборудования и объектов.

По состоянию на 1 сентября выполнена подготовка более половины котельных — 80%, а тепловых сетей подготовлено уже более 85% от запланированного объема. Значительную работу проводят и по замене устаревших участков сетей и установке новых энергоэффективных котлов. Так, капитальный ремонт основного котла завершен на котельной №11, а на котельных №10 и №6 продолжается установка новых угольных котлов. Кроме того, на котельных №4, №5 и №11 ведутся работы по замене блоков подогревателей сетевой воды.

Параллельно с подготовкой теплосетевого комплекса, муниципальное предприятие «Водоканал» также выполняет запланированные мероприятия, обеспечивая подготовку к зимнему периоду на уровне более 96,2%. Управляющие организации многоквартирных домов проводят текущие ремонты крыш, фасадов и инженерных систем, а специализированные организации занимаются промывкой отопительных систем — на сегодняшний день эта работа выполнена почти на 97%.Особое внимание уделяется и состоянию улично-дорожной сети.

Муниципальные подрядчики ООО «ДСУ» и ООО «Спецавтохозяйство» активно готовят технику и материалы к зимнему сезону. Запланирована закупка и хранение 4,5 тысячи тонн пескосоляной смеси для обработки дорог и тротуаров, что позволит обеспечить безопасность и комфорт жителей в холодное время года.

Также в рамках программы благоустройства города муниципальное бюджетное учреждение «Зеленхоз» продолжает работы по содержанию парков, скверов и придорожных газонов, проводит формовочную обрезку деревьев и уборку мусора.

Для координации всех действий на муниципальном уровне ежемесячно составляются приказы ответственных дежурных служб, что обеспечивает оперативное взаимодействие и быстрый отклик на любые внештатные ситуации.

Важным этапом подготовки станет предстоящая проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, которая пройдет в соответствии с постановлением администрации города и федеральными нормативами. По результатам проверки будут оформлены акты и паспорта готовности, подтверждающие полную готовность города к отопительному сезону.

«Таким образом, Великие Луки системно и всесторонне готовятся к зиме 2025-2026 годов, обеспечивая надежное теплоснабжение, бесперебойную работу водоканала и безопасные условия на дорогах. Весь комплекс мер направлен на комфорт и безопасность жителей в предстоящий холодный период», - отметили в гордуме.
