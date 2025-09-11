ЖКХ

«Дневной дозор»: Не повлияют ли долги за ЖКХ на подготовку к зиме?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему проблемы задолженности муниципалитетов перед ресурсоснабжающими организациями. Не повлияет ли это на подготовку ЖКХ к зиме? Есть ли выход? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В регионе близится начало отопительного сезона, а поставщики энергоресурсов, работающие в Псковской области, бьют тревогу. У предприятий жилищно-коммунального хозяйства ряда муниципалитетов за многие годы накопились большие долги за потребленные ресурсы, прежде всего — природный газ и электроэнергию. Многие муниципальные предприятия либо банкроты, либо пребывают в предбанкротном состоянии. Буквально на минувшей неделе Стругокрасненское муниципальное предприятие ЖКХ заявило о банкротстве. Аналогичная картина сложилась и в других районах.

По мнению экспертов, система муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства области (как, впрочем, и в большинстве регионов России) находится в многолетнем затянувшемся системном кризисе, а для их модернизации и развития необходимы колоссальные средства, которых, естественно, нет ни у районов, ни у области. С каждым годом проблема только усугубляется. Единоразовое вложение денег в ремонт помогает решить проблему точечно, но комплексного эффекта не дает.

Проблема требовала решения еще не один десяток лет тому назад, но почему-то эффективный выход, который помог бы справиться с неплатежами, не найден и по сей день. Теперь же есть угроза в канун зимы столкнуться с нехваткой природного газа, ведь «Газпром межрегионгаз Псков» приступил к ограничению поставки топлива теплоснабжающим организациям региона в связи с большой просроченной задолженностью.

Уведомления уже получили теплоснабжающие организации из семи муниципальных образований, часть из них свои долги уже погасили. В настоящее время поставки газа ограничены в Печорском, Островском, Палкинском, Локнянском муниципальных округах и в городе Великие Луки.

Не повлияют ли долги за энергопотребление теплоснабжающих организаций региона перед энергопоставщиками на подготовку предприятий ЖКХ муниципалитетов к зиме? Есть ли из этой ситуации выход? В чем причина образования задолженностей перед энергопоставщиками? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов рассказал о том, почему энергопоставщик вынужден наложить ограничения на поставку газа районным теплоснабжающим организациям, у которых имеется задолженность за потребление топлива.

«Есть чёткий график погашения долгов, подписанный правительством Псковской области и "Газпром межрегионгазом". Однако две организации — Великие Луки и "Искра" (Новосокольники) — не соблюдают этот график. По Великим Лукам ситуация прояснилась: они прислали новый график на переподписание. В рамках этого графика они исполнят большую часть своих обязательств по погашению долгов в этом году и завершат процесс до 1 января 2027 года. Ряд районов и муниципальных округов, включая теплоснабжающие предприятия, более трёх месяцев не исполняли свои обязательства по оплате за потреблённый ресурс. В связи с этим было принято решение об ограничении поставок газа. Суммарно задолженность превышает 800 миллионов рублей, а на сегодняшний день составляет 870 миллионов — это значительная сумма для региона. Важно отметить, что "Газпром" выполняет свои обязательства по программам догазификации и газификации, вкладывая огромные средства. Поэтому хотелось бы, чтобы главы муниципальных округов не подводили правительство Псковской области и выполняли свои обязательства по оплате потреблённых ресурсов. Ведь муниципальные тепловые предприятия, по сути, принадлежат муниципальным округам, и они должны принимать меры для погашения задолженности».

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов убежден, что есть две причины, по которым муниципальные предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства оказываются на грани банкротства и накопили огромные долги перед энергопоставщиками, — это неправильно рассчитанный тариф или управленческие ошибки руководства этих предприятий. Сам же Игорь Максимов склоняется к тому, что правильной является первая версия причин возникновения проблемы. Также он сообщил, что и у «Псковских тепловых сетей» задолженности перед энергопоставщиками есть, но они погашаются исправно, и псковичам в преддверии зимы опасаться нечего.

«Всё, что касается тепла, которое производится и реализуется, например, на территории Псковской области, — это сфера деятельности, регулируемая государством. Стоимость продукции и цену, по которой наши предприятия продают населению, определяет государство. Стоимость нашей продукции состоит из пяти основных частей: газ, электроэнергия, вода, налоги и заработная плата работников. Это основные затраты, которые несет предприятие. Если предприятие терпит убытки, это означает, что оно не может покрыть свои расходы. Это может быть связано с неправильной установкой стоимости продукции или с тем, что менеджмент предприятия не совсем понимает, что он делает. Невозможно в реальном бизнесе жить без задолженности. У нас есть текущая задолженность, которая включает долги прошлых лет, например, за газ. Мы постарались структурировать эти долги и подписали большой график, который неукоснительно выполняем. Мы регулярно погашаем свои задолженности. Мы понимаем, что если потребители перестанут платить теплосетям, то мы через месяц перестанем платить за газ, воду и электроэнергию. Через три месяца прекратится поставка этих ресурсов, так как это тоже стоит денег и требует работы. Это цепочка».

Стругокрасненские теплосети признаны банкротом, в отношении муниципального предприятия открыто конкурсное производство. Сейчас в судах рассматриваются иски к муниципальному предприятию на сумму 5,2 млн рублей, еще 17 млн рублей в 2025 году уже постановили выплатить суды. За последние 5 лет Стругокрасненские теплосети получили убыток в 52 млн рублей. Возможно, поэтому глава Стругокрасненского округа Александр Волков отказался комментировать ситуацию с задолженностями муниципального предприятия за природный газ.

Глава Островского района Дмитрий Быстров, в отличие от своего коллеги из Струг Красных, для диалога открыт. Он сообщил, что задолженность за поставленные энергоресурсы есть у всех районов, просто у кого-то ситуация хуже, у кого-то лучше. Дмитрий Быстров, к слову, экс-руководитель регионального комитета по ЖКХ, рассказал, откуда берутся у муниципальных предприятий долги за энергоресурсы и о том, какова ситуация в Островском районе. По его словам, опасаться замерзнуть в своих квартирах зимой островичам не стоит.

«Откуда они берутся? Во-первых, это недосбор с населения. Как правило, начисляется сто процентов, но не все люди платят. Где-то собираемость хорошая, девяносто и выше процентов, где-то восемьдесят пять, стремится к девяноста, где-то меньше. Таким образом, многолетние недосборы накапливаются и становятся задолженностью за коммунальные услуги. Допустим, есть старые потери на сетях тепловой энергии, которые бывают нормальными и сверхнормативными. Сверхнормативные потери также влияют на сбор средств. Это целый комплекс причин. Основные причины задолженности я вам назвал. Она присутствует почти у всех предприятий, где-то больше, где-то меньше. Как мы боремся? Основная задача — платить текущие платежи и составлять графики. Нужно выходить на разговор с ресурсниками, чтобы не было проблем с поставкой того или иного вида ресурсов. Все коммунальные предприятия сталкиваются с такой проблемой. Мы тоже в их числе. Мы встречались с руководством "Газпрома" и выстраивали график погашения задолженности, чтобы перед отопительным сезоном привести ситуацию в нормальное русло для нормального осуществления теплоснабжения. График нам предоставили. Я думаю, проблем не должно быть».

Глава Палкинского района Ольга Потапова не отрицает, что действительно задолженности перед «Газпромом» за энергоресурсы у теплоснабжающей организации муниципального округа есть. Она рассказала, в чем причина, но также добавила, что у решения этой проблемы есть конкретная дата, в этот день все долги за газ будут погашены.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«На территории Палкинского района существовала проблема по задолженности за газ. Ресурсоснабжающая организация ежегодно заключает договор с "Газпромом" на поставку газа в котельные. Котельные поставляют тепло нашему населению, оно, в свою очередь, ненадлежащим образом осуществляет платежи за оказанную услугу, и, соответственно, образовалась определенная задолженность. Приходило письмо, что планируется нам ограничить поставку газа, но в настоящий момент проблема решена. Из бюджета района на погашение задолженности за газ направлены средства, в ближайшее время они будут перечислены в "Газпром"».

Глава Локнянского округа Иван Белугин также не скрывает, что у муниципалитета задолженности перед «Газпромом» имеются. Основная причина долгов, по словам главы Локнянского округа, — форс-мажорные ситуации, связанные с выходом из строя дорогостоящего теплоснабжающего оборудования. Но глава не теряет оптимистичного настроя, он успокоил граждан, сообщив, что старту отопительного сезона в срок ничего не угрожает.

«Проблема достаточно сложная и многогранная, она не сегодня появилась и не завтра, скорее всего, разрешится. Весь вопрос состоит в том, что когда начинается отопительный сезон, наши уважаемые жители начинают платить за предоставленные коммунальные услуги. Эти средства поступают на счет в муниципальное предприятие. Далее предприятие из этих денег расплачивается перед ресурсоснабжающими организациями, то есть платит за газ, электричество, дрова, уголь. К сожалению, возникают различные форс-мажорные ситуации, из-за которых муниципальному предприятию приходится отвлекать средства с общего счета. Это может быть прорыв теплотрассы, поломка на котельной или другие факторы, которые требуют значительных затрат. Это дорогостоящее оборудование, и ресурсоснабжающие организации недополучают средства, которые должны были получить. В результате долги перед ними копятся. Поэтому здесь, конечно, администрация округа активно работает для того, чтобы помочь нашему "Локнянскому ЖКХ". Мы совместно с управлением строительства ищем решения, чтобы привлечь дополнительные средства и помочь муниципальному предприятию заработать больше денег. Стараемся минимизировать использование оборотных средств, но, к сожалению, проблема остается. У многих эти долги копятся годами, и из-за этого их сложно разом отдать. Здесь множество факторов, которые нуждаются в детальном анализе. Этим мы, конечно, занимаемся, в том числе в рамках Ассоциации местного самоуправления Псковской области. Я считаю, что жителям Локнянского муниципального округа переживать не стоит. Отопление в квартирах будет в срок, вовремя и в полном объеме, поскольку житель страдать не должен. Мы, конечно же, найдем решения для того, чтобы в нужный момент, когда температура на улице станет низкой, запустить систему отопления и чтобы батареи стали горячими. Это касается не только квартир, но и социальных учреждений».

К сожалению, профильное региональное министерство отказалось давать комментарии по задолженностям теплоснабжающих организаций муниципалитетов перед энергопоставщиками до проведения совещания с главой региона, которое, по словам временно исполняющей обязанности министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой, пройдет на днях. Так или иначе, в сегодняшней программе главы некоторых районов рассказали о ситуации, которая сложилась у муниципальных предприятий их районов в преддверии отопительного сезона, и о том, как решается проблема с погашением долгов перед «Газпромом». В большинстве своем и прогнозы, и настрой глав оптимистичный.

Да, директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов подтвердил, что ряд муниципалитетов движутся по пути погашения долгов за потребленные энергоресурсы, но тем не менее оптимистичного настроя некоторых глав по поводу ситуации с задолженностями перед «Газпромом» он не разделяет.

«Ввиду того, что была теплая погода, к физическим ограничениям мы не подошли, но в рамках договоренностей мы приняли решение о снятии ограничений с с Палкинского района. Ольга Сергеевна (Потапова, глава района - ред.) нашла возможности оплатить в рамках ее гарантийного письма большую часть долга в этом году и практически выйти на 0. У нас были проблемы с Локнянским районом, Иваном Дмитриевичем (Белугиным, главой округа - ред.) тоже подписал гарантийное письмо и график погашения. Не могу сказать, что он идеально устраивает, но понимаю, что другой возможности финансовой нет, мы пришли к какому-то решению и ограничения сейчас будем снимать. И у нас есть определенное понимание по Островскому району. Там, правда, долг очень большой, больше 140 миллионов. Приезжал ко мне глава района, мы с ним посмотрели возможные варианты и тоже сейчас будем снимать ограничения. У нас серьезная проблема по "Искре" — компания наращивает долги. Также непонятно состояние по Дедовичскому району, который за последнее время перестал платить за потребленный ресурс. По этим двум районам мы будем вынуждены ограничить поставку газа за неоплаченный ресурс. Любой руководитель предприятия должен понимать проблематику. Первое — нехватка тарифа. Это одна из основных проблем. Значит, будьте добры, приходите и правильно формируйте тарифную компанию. Но мы, если берем, к примеру, тот же самый Дедовичский район, то сто процентов не оплачивается за потребленный ресурс. Там же не только жители муниципального округа не платят, они платят. Кто-то добросовестно, муниципальные предприятия, такие как школы и садики, тоже платят за потребленный ресурс. Куда уходят денежные средства? Это говорит как раз о той политике, которая ведется непосредственно руководителем муниципального предприятия. Другие-то пытаются оплатить. Были проблемы по Бежаницкому району. Глава нашла денежные средства, оплатила во избежание графика ограничения, который был тоже введен. Она очень быстро погасила. То есть кто с головой, тот подходит с головой. Кто неправильно формирует свою финансовую политику, тот загоняет свое предприятие в долги. По мне, это чисто проблема руководства предприятий, которые потребляют ресурс».

Многие из наших сегодняшних собеседников демонстрировали оптимизм и уверенность в том, что никаких коммунальных сбоев из-за долгов за ресурсы этой осенью и зимой не произойдет. Хочется верить, что этот позитивный настрой будет подкреплен и конкретными шагами по выходу из сложившейся ситуации, и жители муниципалитетов не будут мерзнуть у остывших батарей.

Александра Братчикова