ЖКХ

Администрацию Плюсского округа привлекут к ответственности за бездействие

Прокуратура Плюсского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в части организации управления многоквартирными домами и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что на территории муниципального образования собственники жилых помещений не выбрали способ управления общим имуществом 18-ти многоквартирных домов. При этом администрация Плюсского муниципального округа не приняла меры по определению временной управляющей организации, призванной обеспечить надлежащую подготовку объектов жилищного фонда к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период.

В целях защиты прав жителей прокуратура района обратилась в Стругокрасненский районный суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации. Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Исполнение судебного акта прокуратура района взяла на контроль.