ЖКХ

Наталья Федорова: Псковский район готов к отопительному сезону на 95%

В Псковском районе готовность к отопительному сезону составляет 95%. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«В 366 многоквартирных домах проведены промывка и опрессовка систем отопления, получены паспорта готовности. В домах с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), которых в нашем муниципалитете 87, проведены все необходимые подготовительные работы, паспорта готовности имеются», - рассказала она.

Комиссионная проверка готовности котельных проведена, выявленные недочеты устраняются. Наталья Федорова уточнила, что по запасу топлива с поставщиками договоры заключены, поставки идут по графику. Готовность котельных на сегодняшний момент составляет 97%, тепловых сетей – 98%, центральных тепловых пунктов – 100%.

«На средства, выделенные из регионального бюджета - 500 тысяч рублей, а также более 11 миллионов рублей из районного бюджета, МУП «Колхоз имени «Залита» за летний период провел большой комплекс подготовительных и ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, КНС и ВНС. Важное приобретение этого сезона – новая иллососная машина, которая уже задействована в работе по ремонту, профилактике и обслуживанию сетей. Специалисты завершают работу с оформлением документации и исправление выявленные комиссией замечания», - отметила глава района.