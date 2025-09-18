ЖКХ

Объем работ при подготовке к отопительному сезону расписали псковские газовики

О ремонтных работах, проведенных для подготовки к новому отопительному сезону 2024-2025 годов в Псковской области, рассказал заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределения Псков», главный инженер Максим Ксенофонтов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Прошлый, отопительный сезон 2024-2025, прошел в штатном режиме, что позволило в полном объеме обеспечить голубым топливом наших потребителей. В ходе выполнения плана организационно-технических мероприятий были выявлены объекты, системы, которые необходимо было где-то отремонтировать, где-то привести в порядок, чтобы сезон прошел спокойно. Были выявлены слабые места и недочеты в работе», - сказал Максим Ксенофонтов

Главный инженер, в частности, отметил, что в прошлом году при подготовке к отопительному сезону специалисты «Газпрома» продиагностировали более 27 километров стальных газопроводов. Приборным методом на герметичность и сплошность изоляции было проверено более 156 километров газопровода. Также был проведен текущий ремонт 125 установок катодной защиты, 46 газовых регуляторных пунктов и 101 шкафной.

«И самое, наверное, важное: были обслужены более 2000 единиц запорной арматуры, чтобы в зимний период не было такого, что приехали, а ничего у нас не работает. И также окрасили более 5 километров газопроводов», - заключил Максим Ксенофонтов.