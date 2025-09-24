ЖКХ

Возведение каркаса котельной завершается в псковских Хотицах

Завершается возведение каркаса здания котельной в деревне Хотицы Псковского района, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Напомню, в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" здесь планируется строительство порядка 36 тысяч квадратных метров жилья — это 10 многоквартирных домов. Это первый в области объект программы "Комплексного развития территорий" (КРТ). Строительство современных комфортных многоквартирных домов – это обязательства застройщика, а инфраструктурная составляющая - возведение котельной, является обязательством муниципалитета», - сказала Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что объект является значимым с точки зрения создания современных условий для проживания людей на территории района.

«Поэтому его реализации уделяем самое пристальное внимание: в еженедельном формате ведется контроль за строительством на объекте. Минувшую планерку посвятили проработке вопросов строительства здания котельной: каркас уже в высокой степени готовности, на площадку завезены сэндвич-панели, в ближайшее время начнется их монтаж. На особом контроле - поставка оборудования: котлов и горелок. Сроки реализации проекта сжатые, поэтому подрядчика призвали усилиться, чтобы ускорить процессы и сдать объект вовремя», - добавила Наталья Федорова.