Обновленные объекты теплоснабжения в Пскове осмотрел губернатор перед отопительным сезоном

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совершил рабочий выезд по Пскову, в ходе которого посетил объекты инфраструктурного проекта «Развитие жилищного строительства»: площадку реконструкции теплотрассы и обновленную котельную в микрорайоне Завеличье, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Глава региона осмотрел их вместе с врио руководителя министерства строительства и ЖКХ Псковской области Ксенией Григорьевой и главой города Пскова Борисом Елкиным.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Непосредственно реконструкция более чем 700 метров теплотрассы в настоящее время завершена. Работы велись на улице Рокоссовского. Мероприятия провели с целью обновления и усиления надежности элемента системы теплоснабжения. В ходе работ также увеличен диаметр и пропускная способность труб. Это существенно повлияло на мощность сети и позволит в перспективе подключить к теплу новые жилые дома и социальные объекты в микрорайонах Завеличье, Борисовичи и Европа. На эти цели региону был предоставлен казначейский инфраструктурный кредит в размере 160 млн рублей. В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству территории.

Михаил Ведерников спросил главу города об организации работ на объекте, который находится в центре спального района. Борис Елкин отметил, что прокладка сетей через улицу Рокоссовского велась с частичным ограничением движения. Врезка нового оборудования в тепловую сеть проходила в период планового технического отключения горячей воды в микрорайоне, поэтому дополнительных неудобств местные жители не испытывали.

На втором пункте выезда, который осмотрел губернатор, проведена реконструкция котельной №18 с устройством нового водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и дополнительного сетевого насоса производительностью 630 м³/ч. Новое оборудование позволит увеличить производительность котельной до 55 Гкал/ч и перераспределить тепловую нагрузку с котельными №1 и №20 для обслуживания существующих и планируемых объектов жилого и социального фонда в микрорайонах Завеличье и Борисовичи. Проект также реализован за счет средств казначейского инфраструктурного кредита в размере 60 млн рублей.

Директор предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал, что система управления котельной автоматизирована, а новый котел произведен в Пскове.

«Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Проведена пуско-наладка системы в холостом режиме. В ближайшее время на объекте пройдет запуск газового оборудования. Сначала котел будет использоваться в щадящем режиме, с наступлением холодов будет запущен в полную мощь», — рассказал Игорь Максимов.

Губернатор положительно оценил проделанные на объекте работы. Михаил Ведерников также отметил, что модернизация котельной и реконструкция теплотрассы являются частью масштабного комплексного развития объектов коммунального хозяйства в регионе.

В рамках рабочего выезда участники обсудили старт отопительного сезона. По этому вопросу сейчас поступает большое количество обращений граждан.

«Весной, когда у нас были примеры не самых очевидных решений, отдельно обращал внимание, что в таких чувствительных для людей вопросах нужно руководствоваться не только нормативными требованиями, но и здравым смыслом. Именно поэтому поставил задачу одновременно, а не по личным ощущениям, начинать отопительный сезон. Детские садики, школы, больницы и другие социальные учреждения будем подключать к теплу уже с понедельника. Параллельно начнем подавать тепло в жилой фонд», - отметил губернатор.

Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе.