В Псковском областном Собрании депутатов могут вновь провести парламентский час по проблемам электроснабжения

Власти Псковской области планируют вновь обсудить проблемы электроснабжения на парламентском часе в областном Собрании депутатов из-за большого количества обращений жителей и нерешённых системных вопросов. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM.

По словам Игоря Дитриха, обращения по вопросам электроснабжения занимают второе место после тем здравоохранения во время депутатских приёмов граждан: «Под нового руководителя уже был парламентский час, на котором ему обозначали колкие или неудобные вопросы, которые вот-вот скоро лопнут. И вот, судя по обращениям граждан, встречам, всё-таки, наверное, осенью нужно будет повторить парламентский час».

Депутат уточнил, что жители продолжают поднимать вопросы, связанные с технологическим присоединением и стоимостью подключения объектов к электросетям. В качестве примера он привёл обращения участников ТОС.

«Люди обращаются, и достаточно большой процент ТОСов есть по освещению. Они задают элементарный вопрос: мы выиграли ТОС, получили 300 тысяч, всё сделали, осветили, всё великолепно, а технологическое подсоединение к электрическим сетям стоит 114 тысяч», — рассказал Игорь Дитрих.

По его словам, власти пока не приняли окончательного решения по этой проблеме. Сейчас депутаты рассматривают несколько вариантов, включая увеличение финансирования проектов, связанных с электроснабжением, а также возможные льготы для социально значимых инициатив.

Кроме того, Игорь Дитрих обратил внимание на длительные сроки технологического присоединения для новых производств.

«Если есть меценаты, если есть люди, которые хотят вложить деньги и организовать производство, понятно, ждать три года никто не будет. Они поедут в другой регион», — подчеркнул депутат.
