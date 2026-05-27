В Псковском областном Собрании депутатов могут вновь провести парламентский час по проблемам электроснабжения

Власти Псковской области планируют вновь обсудить проблемы электроснабжения на парламентском часе в областном Собрании депутатов из-за большого количества обращений жителей и нерешённых системных вопросов. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM.

По словам Игоря Дитриха, обращения по вопросам электроснабжения занимают второе место после тем здравоохранения во время депутатских приёмов граждан: «Под нового руководителя уже был парламентский час, на котором ему обозначали колкие или неудобные вопросы, которые вот-вот скоро лопнут. И вот, судя по обращениям граждан, встречам, всё-таки, наверное, осенью нужно будет повторить парламентский час».

Депутат уточнил, что жители продолжают поднимать вопросы, связанные с технологическим присоединением и стоимостью подключения объектов к электросетям. В качестве примера он привёл обращения участников ТОС.

«Люди обращаются, и достаточно большой процент ТОСов есть по освещению. Они задают элементарный вопрос: мы выиграли ТОС, получили 300 тысяч, всё сделали, осветили, всё великолепно, а технологическое подсоединение к электрическим сетям стоит 114 тысяч», — рассказал Игорь Дитрих.

По его словам, власти пока не приняли окончательного решения по этой проблеме. Сейчас депутаты рассматривают несколько вариантов, включая увеличение финансирования проектов, связанных с электроснабжением, а также возможные льготы для социально значимых инициатив.

Кроме того, Игорь Дитрих обратил внимание на длительные сроки технологического присоединения для новых производств.