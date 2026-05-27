Более 76% участников догазификации Псковской области ускорили подключение своих домов с помощью комплексного договора

Почти у 17 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию - газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка.

Согласно программе социальной газификации в обязанности собственника жилья входит обустройство сетей на участке, покупка и установка газоиспользующего оборудования. Весь комплекс работ можно заказать у газораспределительной организации (ГРО) – их стоимость строго регулируется государством. Работы в границах участка и в доме могут выполнять и сторонние организации, но по рыночной цене. Однако в этом случае все рано нужно обращаться в ГРО – ее сотрудники должны будут провести мониторинг сделанных работ и выполнение требований выданных технических условий.

По договору комплексной услуги одна организация отвечает за весь объем работ на участке и за его пределами и обеспечивает пуск газа. В настоящее время более 8,5 тысяч абонентов подключены к сетевому природному газу в рамках догазификации, из них 76,6% воспользовались услугой комплексного договора и значительно сократили сроки подключения.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн на сайте Единого оператора газификации России, с помощью портала «Госуслуги» или сайта «Газпром газораспределение Псков», а также лично обратившись в Единый клиентский центр псковских газовых компаний или отделение МФЦ.

К заявке требуется приложить документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, копии паспорта, СНИЛС собственника.

Для догазификации садоводческих товариществах потребуется еще и копия протокола общего собрания членов СНТ об участии в программе.

Так же на сайте Единого оператора газификации России с помощью калькулятора можно рассчитать предварительную стоимость всех необходимых работ в границах участка и подготовке дома к подключению.

Сейчас в работе псковских газовых компаний более 20,7 тысяч заявок, из них 76,4% заявителей воспользовались комплексной услугой смогут ускорить газификацию дома.

«Комплексный договор – максимально удобное и эффективное решение для ускорения темпов подключения домовладений к сетевому природному газу. Комплексная услуга включает в себя одновременное строительство сетей до участка, подготовку эскиза по внутренним работам, рекомендации специалистов по подбору и монтажу газового оборудования, приборов учета и контроля газа, строительство внутренних сетей и пусконаладочные работы. Стоимость комплексного договора всегда индивидуальна, зависит от объема работ и выбранного газового оборудования», – пояснил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки. В Псковской области размер субсидий составляет 100 тысяч рублей.