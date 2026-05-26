 
ЖКХ

28 мая в Дедовичах отключат горячую воду из-за испытаний теплосетей

Специалисты Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проведут гидравлические испытания тепловых сетей поселка Дедовичи 28 мая. В связи с этим, в течение суток у потребителей будет отсутствовать горячая вода, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2».

Сотрудники электростанции выполнят технические работы при повышенном давлении и температуре воды 40 градусов. Проверка позволит выявить скрытые дефекты трубопроводов и оперативно восстановить поврежденные участки. 

Мероприятия запланированы в рамках профилактики и ремонта системы теплоснабжения поселка для подготовки к будущему отопительному сезону.

«Гидравлические испытания – важный этап для выявления слабых участков тепловых сетей, которые появились в зимний период. По их итогам мы доработаем летнюю ремонтную программу, что позволит максимально качественно подготовить систему теплоснабжения поселка к несению зимних нагрузок», - отметил технический директор – главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС Евгений Голубев.
