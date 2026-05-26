Более 10 тысяч абонентов Псковской области могут остаться без газа по причине отсутствия договоров на техническое облуживание газового оборудования

Заключение договора на техобслуживание газового оборудования является обязанностью каждого, кто пользуется газом в своем доме или квартире. Если такого договора нет, то «Газпром межрегионгаз Псков» совместно с газораспределительной организацией «Газпром газораспределение Псков» вправе ограничить абоненту подачу газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе группы компаний.

Более десяти тысяч абонентов не выполнили еще требование законодательства и не заключили договоры на ТО ВДГО/ВКГО. Для заключения договора необходимо обратиться в единые клиентские центры газовых компаний.

Помимо необходимости заключения договора важно в соответствии с графиком или индивидуальной договоренностью предоставлять газовикам доступ к оборудованию для проведения этих работ по техническому обслуживанию.

В соответствии с действующим законодательством техническое обслуживание газового оборудования в квартирах и частных домовладениях проводится не реже одного раза в год при наличии договора с газораспределительной организацией. В 2026 году в зоне эксплуатационной ответственности АО «Газпром газораспределение Псков» работы уже проведены почти у 50 тысяч абонентов.

Потребителям, которые заключили договор, но по разным причинам пропустили визит слесаря для проведения ТО ВДГО/ВКГО, направляются уведомления и заказные письма о необходимости в недельный срок связаться с компанией и выбрать подходящую дату и время для выезда специалиста. В г. Пскове это можно сделать по телефону: (8112) 79-01-40. В г. Великие Луки такие работы можно согласовать по телефону: (81153) 68-116.

Принимаемые меры и требования введены для сокращения аварийных ситуаций с газовым оборудованием, повышения безопасности в домах.