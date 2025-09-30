ЖКХ

Борис Елкин: Котельные города заработали на полную мощность

Отопительный сезон в Пскове официально начался, и котельные заработали почти на полную мощность. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Борис Елкин.

«Вчера мы запустили отопление, котельные заработали почти на полную мощность. Полностью всё оборудование работает. На входе во все дома тепло есть. Это касается и социальных учреждений», — отметил Борис Елкин.

Гость студии также подчеркнул, что с социальными учреждениями проблем нет, однако некоторые управляющие компании «жонглируют цифрами подключения», что создает дополнительные сложности.

Смотрите также В Пскове несколько десятков домов могут не получить отопление вовремя

«К сожалению, ряд управляющих компаний сейчас в ручном режиме решает эти вопросы. Также остается ежегодная проблема — не все управляющие компании готовы открыть вентиль или не хотят, в том числе и не оформлены соответствующие документы. Очень часто этим злоупотребляет ТСЖ», — добавил глава города.

Борис Елкин также упомянул о небольшой заминке в районе Любятово, где труба дала течь из-за давления, но ее оперативно меняют.

Отопительный сезон в Пскове стартовал вчера.