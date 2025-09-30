Псковcкая обл.
ЖКХ

Почему в дом №21 по улице Новоселов в Пскове не пришло тепло, рассказали в ПТС

01.10.2025 12:27|ПсковКомментариев: 0

Почему в дом №21 по улице Новоселов в Пскове не пришло тепло, рассказали Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях». 

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Не секрет, что сети нашего города находятся не в самом идеальном состоянии. Сколько бы наши коллеги их не перекладывали, все это песчинка в море. Никогда такого не было, чтобы на момент запуска тепла не образовались утечки. За день пуска в совокупности было устранено пять самых различных утечек. Благодаря этой работе тепло пришло практически всем потребителям. Однако не все утечки, которые были выявлены, удалось ликвидировать сразу», - поделились в тепловых сетях. 

Именно так и произошло при запуске отопления в дом №21 по улице Новоселов. После включения данного дома подпитка резко пошла вверх. «Понятно, что наши коллеги незамедлительно отправились искать место утечки, чтобы быстро все отремонтировать и запустить дом в работу. Но не тут-то было. Устранить утечку сразу не получилось, так как трубы полностью залиты нечистотами. И что делать в такой ситуации? Дом не подключить, ремонтные работы не выполнить», - рассказали на предприятии.

 

Руководство ПТС уведомило управляющую организацию о имеющейся проблеме. Срок на осушение подвала был установлен в сутки. Если не откачать канализационные стоки, то работать попросту невозможно. До сетей не добраться даже в резиновых сапогах. Пока управляющая организация занималась откачкой, сотрудники участка №6 тоже не сидели без дела, подчеркнули в ПТС. На своей производственной базе они сварили необходимые заготовки, чтобы провести ремонтные работы.

«Великое счастье, что эта труба потекла именно сейчас, а не в пик отопительного сезона, когда на улице стоит трескучий мороз. Мы не хотим сгущать краски, но велик риск того, что дом мог бы и разморозиться. Ведь провести оперативные ремонтные работы было бы невозможно. Надеемся, что после таких рассказов вы начинаете понимать, почему наше предприятие уделяет столько внимания отвратительному состоянию многих подвальных помещений нашего города. К великому сожалению, исторически сложилось именно так, что в подобных подвалах проходит внушительный объем сетей теплоснабжения, которые вынуждены обслуживать сотрудники предприятия», - заключили в ПТС.

Отопительный сезон в Пскове стартовал с понедельника. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
