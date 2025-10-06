ЖКХ

«Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 октября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Отопительный сезон в этом году в Пскове, как и в большинстве муниципалитетов, стартовал 29 сентября. Надо отдать должное, что власти не стали дожидаться истечения пяти суток, когда бы среднесуточная температура воздуха была +8 градусов. Закон позволяет подавать отопление по погодным условиям, что и было сделано. Большинство жителей региона восприняли это с благодарностью. По сравнению с прошлым годом отличия в числах старта практически нет. Как нет отличий в том, что всё равно остались те, кто к подаче тепла готов не был. Так, в Пскове отдельные многоквартирные дома оказались неподготовленными по причине разгильдяйства порядком обнаглевших управляющих компаний. Как неготовность отдельных домов повлияла на общий запуск? Как в целом прошел процесс подключения самого большого города области к теплу? Как готовили своё хозяйство сотрудники «Псковских тепловых сетей» к новому отопительному сезону? Об этом и не только мы говорили с руководителем ПТС Игорем Максимовым и другими экспертами.

Ведущая - Любовь Кузнецова.