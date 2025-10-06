Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вкусно и полезно плавленый сыр
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Воркаут в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
вишневый сквер
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё ЖКХ 06.10.2025 10:310 В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья 08.10.2025 17:250 Великолучанина накажут за сброс канализационных стоков в водоотводную канаву 08.10.2025 16:550 Владимир Кузь: Отсортированный мусор легче утилизировать 08.10.2025 16:240 Первая очередь реконструкции крупнейшей котельной №9 завершается в Пскове 07.10.2025 18:100 «Кузница»: Тепленькая пошла? Как стартовал отопительный сезон в Пскове. ВИДЕО 07.10.2025 17:460 Свыше 1,7 млн домовладений в РФ получили доступ к газу в рамках догазификации
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Владимир Кузь: Отсортированный мусор легче утилизировать

08.10.2025 16:55|ПсковКомментариев: 0

Развивать направление раздельного сбора мусора необходимо, чтобы оставить потомкам чистую Землю. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Пока что, на самом деле, только кулуарно обсуждается этот вопрос. Действительно, нужно вводить сортировку мусора. Я уже высказывался неоднократно, что нужно это делать еще со школы, приучать наших детей к сортировке. Да, в Псковской области есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но если мы обратим внимание, то в том же контейнере для бумаги лежит любой бытовой мусор, только не бумага», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что направление раздельного сбора мусора нужно развивать, чтобы оставить потомкам чистую Псковскую область. 

«Инициатива здравая, нужно прививать, нужно развивать это направление, потому что нужно мусор перерабатывать. Если он будет отсортирован, его будет легче утилизировать, чтобы нашим потомкам оставить чистую планету, чистую землю, в первую очередь нашу Псковскую область», - заключил депутат.

Напомним, до конца года в Псковской области хотят достроить экотехнопарк. Ожидается, что после получения всех разрешений он будет запущен, вероятно, уже в 2026-м. Однако, как отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире ПЛН FM, для эффективной работы такого предприятия нужно развивать культуру сортировки мусора. В регионе она до настоящего момента не налажена должным образом.  

Смотрите также
16.09.2025 15:060 Влияющие на работу экотехнопарка факторы перечислил Денис Кузнецов

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 108 человек
08.10.2025, 18:120 Skoda и Ford столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 08.10.2025, 18:000 Второй модуль лектория «Санпросвет» завершился в Псковской области 08.10.2025, 17:580 Тротуары обновляют на участке дороги Бежаницы – Сущево – Цевло 08.10.2025, 17:510 Игорь Дитрих: Агродиктант заставил вспомнить работу на даче
08.10.2025, 17:450 «Политбюро»: Антон Минаков. Вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО 08.10.2025, 17:420 Украшение с молитвой 08.10.2025, 17:350 Выставку, показы фильмов и митинги планируют в Псковской области к 80-летию Жириновского 08.10.2025, 17:280 Комиссии по делам несовершеннолетних в Псковской области прошли интенсив по тактической медицине и работе с дронами
08.10.2025, 17:250 Великолучанина накажут за сброс канализационных стоков в водоотводную канаву 08.10.2025, 17:220 Педагог из Дно стала финалисткой всероссийского конкурса «Мастер года–2025» 08.10.2025, 17:150 «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь! ВИДЕО 08.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 8 октября
08.10.2025, 16:550 Владимир Кузь: Отсортированный мусор легче утилизировать 08.10.2025, 16:480 Контейнеры для сбора вещевой помощи Детскому фонду установили в Пскове 08.10.2025, 16:450 Антон Минаков: Мы не победили — и это моя недоработка 08.10.2025, 16:420 «Покорежило знатно»: Kia и Audi столкнулись на улице Инженерной в Пскове
08.10.2025, 16:360 ГД отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка 08.10.2025, 16:240 Первая очередь реконструкции крупнейшей котельной №9 завершается в Пскове 08.10.2025, 16:130 ЛДПР обновит руководство отделения в Пушкиногорском районе после провала на выборах 08.10.2025, 16:100 Врач из Пскова объяснила причины неприятия вакцинации от гриппа в обществе 
08.10.2025, 16:030 Псковичи оказались в топе покупателей электронных книг на Северо-Западе 08.10.2025, 16:000 Золото продолжает дорожать, превысило $4060 за унцию 08.10.2025, 16:000 Делу бремя 08.10.2025, 15:520 Псковские общественники уже привлекли на реализацию своих проектов около 150 млн рублей
08.10.2025, 15:470 Детские площадки в регионе есть в 65% дворов многоквартирных домов — Псковстат 08.10.2025, 15:370 ГД приняла в первом чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов 08.10.2025, 15:290 Антон Минаков заявил о готовности побороться за мандат депутата Госдумы 08.10.2025, 15:280 Восемь икон XVI века из собрания псковского музея вернулись после экспонирования в Москве
08.10.2025, 15:250 Полисы в виде «зеленых книжечек» перестанут действовать с 1 января — облздрав 08.10.2025, 15:150 Леонид Слуцкий может возглавить список ЛДПР на выборах в Псковской области 08.10.2025, 15:140 Псковичам рассказали, что аллергия не повод отказываться от вакцинации 08.10.2025, 15:060 Андрей Михайлов: Над раздельным сбором мусора еще предстоит задуматься
08.10.2025, 14:570 До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 9 октября 08.10.2025, 14:440 Экс-лидеру псковского отделения ЛДПР Сергею Макарченко присвоено очередное воинское звание 08.10.2025, 14:430 Информацию из родительских чатов о педофилах в Пскове опровергли в УМВД 08.10.2025, 14:260 Иммунолог из Пскова обеспокоилась растущим числом «антипрививочников»
08.10.2025, 14:200 Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака в России 08.10.2025, 14:160 При реставрации печорской церкви в барабане купола обнаружили световые окна 08.10.2025, 14:130 Россиянина осудили за унесшее жизни троих дорожных рабочих ДТП 08.10.2025, 14:010 Антон Минаков: ЛДПР перезапускает «Блок Жириновского»
08.10.2025, 13:580 В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино 08.10.2025, 13:560 Депутаты, члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата Собрания ответили на вопросы агродиктанта 08.10.2025, 13:460 Кражу мопеда у студента раскрыли в псковской деревне Борисовичи 08.10.2025, 13:340 Шесть классов в трех школах закрыты в Псковской области из-за ОРВИ
08.10.2025, 13:330 Свыше 7,5 тысячи единиц табачной продукции изъял псковский Роспотребнадзор 08.10.2025, 13:270 Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером 08.10.2025, 13:230 Ученики псковского лицея преобразили тропу к Словенским ключам в Изборске 08.10.2025, 13:140 Шесть медалей завоевала сборная Псковской области по брейкингу на Дальнем Востоке
08.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым 08.10.2025, 13:000 Нобелевскую премию по химии присудили за работы по металлоорганическим соединениям 08.10.2025, 12:550 На Талабских островах готовятся к завершению навигации катеров 08.10.2025, 12:521 «Дневной дозор»: Нужно ли отправлять граждан и трудовые коллективы на субботники?
08.10.2025, 12:410 Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи в Великих Луках 08.10.2025, 12:400 Беременных псковичек сводили на экскурсию в родовое отделение 08.10.2025, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь! 08.10.2025, 12:300 Суд взыскал с «управляйки» компенсацию за заливы квартиры псковича канализационными водами
08.10.2025, 12:270 Первый межъепархиальный съезд церковных флористов открылся в Печорах 08.10.2025, 12:190 Великолукский «Экспресс» вырвал победу в футбольном матче с «Череповцом» 08.10.2025, 12:110 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о повышении НДС 08.10.2025, 12:110 Среда считается самым эффективным рабочим днем — академик РАН
08.10.2025, 11:590 Совет Федерации одобрил упрощение условий назначения уголовного наказания для иноагентов 08.10.2025, 11:460 Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства в ОЭЗ «Моглино» 08.10.2025, 11:370 Воздушное пространство Латвии вблизи границы с РФ будут закрывать до 12 октября 08.10.2025, 11:230 Победителей конкурса «газовой» журналистики наградят в Петербурге 9 октября
08.10.2025, 11:220 «Это реальный вклад в сохранение культурного наследия»: Татьяна Голикова о работе Пушкинского заповедника 08.10.2025, 11:110 День создания спецотрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают 8 октября 08.10.2025, 10:590 Островская прокуратура выявила сайты, распространяющие информацию о проституции 08.10.2025, 10:420 «Политбюро»: Антон Минаков. Вопросы ребром и ответы без цензуры
08.10.2025, 10:390 Россиян ждут каникулы длиной в 12 дней 08.10.2025, 10:250 Пол жилого дома загорелся в плюсской деревне Заполье 08.10.2025, 10:140 Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46% 08.10.2025, 10:101 Названы самые популярные среди псковичей направления зарубежного отдыха
08.10.2025, 09:460 «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь!  08.10.2025, 09:410 В Бежаницком историко-культурном центре Философовых назначен новый руководитель 08.10.2025, 09:360 Аграрный диктант стартует в Псковской области 08.10.2025, 09:150 В ГД предложили ввести электронные ветеринарные паспорта для домашних животных
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru