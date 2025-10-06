ЖКХ

Владимир Кузь: Отсортированный мусор легче утилизировать

Развивать направление раздельного сбора мусора необходимо, чтобы оставить потомкам чистую Землю. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Пока что, на самом деле, только кулуарно обсуждается этот вопрос. Действительно, нужно вводить сортировку мусора. Я уже высказывался неоднократно, что нужно это делать еще со школы, приучать наших детей к сортировке. Да, в Псковской области есть контейнеры для раздельного сбора мусора, но если мы обратим внимание, то в том же контейнере для бумаги лежит любой бытовой мусор, только не бумага», - сказал Владимир Кузь.

Он отметил, что направление раздельного сбора мусора нужно развивать, чтобы оставить потомкам чистую Псковскую область.

«Инициатива здравая, нужно прививать, нужно развивать это направление, потому что нужно мусор перерабатывать. Если он будет отсортирован, его будет легче утилизировать, чтобы нашим потомкам оставить чистую планету, чистую землю, в первую очередь нашу Псковскую область», - заключил депутат.

Напомним, до конца года в Псковской области хотят достроить экотехнопарк. Ожидается, что после получения всех разрешений он будет запущен, вероятно, уже в 2026-м. Однако, как отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире ПЛН FM, для эффективной работы такого предприятия нужно развивать культуру сортировки мусора. В регионе она до настоящего момента не налажена должным образом.