ЖКХ

Влияющие на работу экотехнопарка факторы перечислил Денис Кузнецов

Что важно для успешной работы экотехнопарка в Палкинском районе, рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области, Денис Кузнецов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Для того, что любой комплекс работал и выдавал хороший процент отбора сырья, необходимо минимизировать попадание органического мусора. Также не надо забывать про качество вторичных материалов. Предположим, кто-то выкинул (так делать нельзя, но все-таки) книги. А кто-то потом выкинул арбуз. Книги пропитались этим арбузом. Реализовать такое сырье очень сложно», - сказал Денис Кузнецов.

И. о. директора отметил, что реализация такого сырья нерентабельна. Эксплуатация любого завода, подобного экотехнопарку в Палкинском районе, очень дорогостоящая. В связи с этим необходимо развивать в Псковской области культуру сортировки отходов.