ЖКХ

Великолучанина накажут за сброс канализационных стоков в водоотводную канаву

Канализационные стоки сбрасывают в водоотводную канаву общего пользования с территории индивидуальных жилых домов, расположенных на улице Суворова в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, соответствующее заявление поступило от местных жителей. По итогам реагирования властей один из собственников устранил нарушения, второй будет привлечен к ответственности.

Фотографии: администрация Великих Лук

После поступления сообщения от жителей с целью проверки поступившей информации на место выехали сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, а также специалисты муниципальных предприятий «Водоканал» и «Спецавтохозяйство». В ходе комиссионного осмотра установили, что с территории двух домов действительно осуществляется сброс бытовой канализации в водоотводную канаву, расположенную на муниципальной территории.

В адрес собственников данных домов направили предписания об устранении нарушений пункта 8.2.22 Правил благоустройства муниципального образования «Город Великие Луки» с установленным сроком исполнения — до 6 октября.

Один из собственников исполнил предписание в установленный срок. Второй проигнорировал законное требование, в связи с чем в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 25 закона Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

С целью предотвращения дальнейшего сброса сточных вод из данного дома на территорию общего пользования сотрудники подведомственной организации администрации города провели необходимые технические мероприятия.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Великие Луки напоминает собственникам индивидуальных жилых домов, личных подсобных хозяйств и иных построек о недопустимости подобных нарушений: «Такие действия не только создают серьёзные неудобства для окружающих, но и наносят ущерб окружающей среде, нарушают санитарные нормы и требуют дополнительных бюджетных затрат на устранение последствий – средств, которые могли бы быть направлены на благоустройство городской территории».