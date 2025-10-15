Из-за спила угрожающих деревьев в Стругокрасненском округе отключат электричество 

В связи с необходимостью спила угрожающих деревьев 17 октября с 12:00 до 16:00 произойдут неотложные отключения потребителей электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Стругокрасненского муниципального округа.
Отключения произойдут в следующих населенных пунктах: Дулова Гора, Жеглицы, Жуковичи, Запорово, Засеки, Коты, Кубасово, Молоди, Новые Поляны, Палицы, Пески, Полоски, Речки, Старково, Углы, Заходы, Босницы, Дворьково, Мараморочка, Озерево, Позвязье, Полоски, Ротный Двор, Рубежок, Сверетово, Старище, Церковщина, Маяково, Горское Лесничество и Кочерицы.
Администрация просит жителей подготовиться к возможным временным неудобствам и учесть данную информацию.