ЖКХ

Собственников квартир предупредили о двойных платежах в квитанциях ЖКУ

Двойные начисления в платежках ЖКУ — не редкость. Куда чаще всего внедряют дублирующие платежи и как их обнаружить, рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Часто источником недоразумений становится смена управляющей организации. При переходе дома к новому управляющему прежняя компания может продолжать формировать платёжные документы.

«Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги. Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса», — сказал Дмитрий Осянин.

Манипуляции управляющих компаний также вносят свой вклад в проблему. Некоторые организации практикуют искусственное разделение единой услуги на несколько компонентов в платежном документе. Например, затраты на уборку общедомовых помещений могут фигурировать как в составе общих расходов, так и отдельной строкой. Кроме того, встречаются случаи включения в квитанцию несуществующих услуг.

Технические ошибки в работе программных комплексов иногда приводят к автоматическому дублированию начислений. Хотя такие ситуации встречаются реже других, они всё же создают дополнительные сложности для собственников жилья, пишет «Прайм».

Для защиты своих интересов владельцам недвижимости рекомендуется:

тщательно проверять каждую позицию в платежном документе;

сопоставлять текущие начисления с предыдущими периодами;

использовать официальные онлайн-платформы, такие как ГИС ЖКХ;

своевременно обращаться в управляющую компанию при обнаружении несоответствий.

«Если ошибка обнаружена и в досудебном порядке добиться пересчета не удалось, следует направить обращение в жилищную инспекцию или прокуратуру. При необходимости возможно инициирование судебного разбирательства», - заключил Дмитрий Осянин.