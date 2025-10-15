ЖКХ

Строительство систем водоотведения стоимостью 178 млн рублей начали в Пушкинских Горах

Начат проект «Строительство сетей водоотведения в поселке Пушкинские Горы», сообщается на странице главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация - ООО «ПСК «Новая газовая» - после согласования всех необходимых документов приступила к работам на улицах Звездная и Храброва: доставлены трубы, проводятся сварочные и другие виды работ в соответствии с проектом.

«На рабочем совещании с подрядчиком обсудили этапы проведения работ, ход которых контролируется специалистами РосСройКонтроля, которые проверяют каждый этап работ, начиная от качества строительных материалов до сдачи объекта. Напомню, что проект стоимостью более 178 млн. руб. рассчитан на три года: 2025 - 2027. Его реализация началась по Федеральной программе "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры", в которую включен наш район», - сообщила Оксана Филиппова.