ЖКХ

Псковичам с начала года направили более 2,5 тысячи уведомлений о долгах за газ

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с начала 2025 года направило абонентам 2 585 уведомлений о возможном приостановлении газоснабжения в связи с наличием просроченной задолженности на общую сумму более 9,6 млн рублей. В каждом уведомлении указывается сумма долга и срок, в течение которого необходимо произвести оплату, чтобы избежать отключения, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Большинство потребителей, получив уведомление, оперативно погашают задолженность. Однако в случаях, когда абоненты игнорируют обращения компании и не предпринимают мер по оплате, «Газпром межрегионгаз Псков» вынужден прибегать к крайней мере – приостановке газоснабжения. С начала 2025 года поставка газа была приостановлена 60 абонентам с общей суммой задолженности около 950 тысяч рублей. Важно отметить, что возобновление газоснабжения после отключения влечет за собой дополнительные расходы для абонента.