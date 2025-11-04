ЖКХ

Восемь объектов ЖКХ обновляют в Псковской области в рамках нацпроекта

Восемь объектов ЖКХ должны быть обновлены в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

На эти цели выделили 743 млн рублей. Реализация позволит улучшить качество коммунальных услуг более чем для 170 тысяч жителей региона. Об этом в ходе рабочей встречи доложила врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Ксения Григорьева.



В Пушкинских Горах впервые строятся сети водоотведения – их в муниципалитете никогда прежде не было. В деревне Крупп Печорского округа – тоже новое строительство: скважины, станция водоподготовки и сети водоснабжения.



В Пскове продолжается капремонт канализационного коллектора на Запсковье, в деревне Вязье Дедовичского округа реконструируются очистные сооружения, в Писковичах – сети водоснабжения, а в Великих Луках – водовод через железнодорожные пути.

Часть мероприятий реализуется благодаря поддержке, полученной в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. Один из самых капиталоёмких и сложных объектов среди них – котельная № 9.

«Уникальная конструкция требует совместных решений подрядчика и проектировщика. Трудности в процессе реконструкции возникают, но они решаемы», – говорится в посте.