ЖКХ

На данный момент заявки принимаются — Елена Пилипенко о прекращении поставок газа в баллонах

Доставка газа в баллонах населению на данный момент в Псковской области продолжает осуществляться, напомнила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей министр тарифов и энергетики Елена Пилипенко. Вопрос о том, как будет доставляться газ в баллонах после 1 января 2026 года, пока прорабатывается.

Фото: ООО «Псковтрансгаз»

«Мы публиковали вчера информацию, пока больше информации нет. Сейчас у людей есть газ, продажа продолжается. Ситуации могут возникнуть только с 1 января. Пока говорим, что всё работает, как есть, заявки принимаются. Подрядчик сказал, что с 1 января не будут принимать заявки», - сказала Елена Пилипенко.

Напомним, ООО «Псковтрангаз» уведомило о прекращении деятельности по реализации сжиженного газа населению с 1 января 2026 года.

Правительство области ищет решение сложившейся ситуации.