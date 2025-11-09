ЖКХ

Вопрос о прекращении доставки газа в баллонах в Псковской области поставлен на особый контроль

Министерство тарифов и энергетики Псковской области прокомментировало информацию о возможном прекращении доставки населению сжиженного газа в баллонах по регулируемым тарифам. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, вопрос находится на особом контроле.

Фото: ООО «Псковтрансгаз»

Как пояснили в министерстве, ООО «Псковтрансгаз» является единственной организацией в Псковской области, реализующей сжиженный газ в баллонах на территории всех муниципальных образований.

На протяжении пяти лет с 2020 года ООО «Псковтрансгаз» регулярно предоставляло в министерство документы на утверждение тарифа и получало из областного бюджета субсидию, компенсирующую разницу между установленной для населения ценой и фактическими расходами.

В этом году ООО «Псковтрангаз» не только не вышло на утверждение тарифа на 2026 год, но и уведомило о прекращении деятельности по реализации сжиженного газа населению с 1 января 2026 года.

Правительство области ищет решение сложившейся ситуации.