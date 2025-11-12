Почти четыре тысячи абонентов в Псковской области имеют долги за газ

Задолженность населения Псковского региона за газ, по данным на начало ноября, составила более 5,2 млн рублей. Всего в области 3,8 тысячи абонентов, которые не оплачивают счета за потребляемый ресурс, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Больше всего долгов приходится на областной центр – почти 4,7 млн рублей, на втором месте Великие Луки с задолженностью почти 616 тысяч рублей.
Компания регулярно проводит работу по предупреждению и сокращению задолженности. Абонентам-должникам направляются напоминания о необходимости своевременной оплаты на квитанциях, уведомления о возможной приостановке газа с рекомендациями погасить долги. В случае игнорирования законных требований поставщика газа об оплате общество вынужденно направлять иски в суды.
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что оплачивать потребленный газ всем абонентам необходимо до 10 числа каждого месяца.