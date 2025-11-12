Псковcкая обл.
ЖКХ

Названы условия компенсаций взносов на капитальный ремонт в Псковской области

14.11.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения и регионального стандарта нормативной площади, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта Псковской области.

Размеры компенсации:
• 50% — одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет;
• 100% — одиноко проживающим неработающим собственникам, достигшим 80 лет;
• 50% — гражданам, проживающим в составе семьи из неработающих пенсионеров и/или инвалидов I и II групп, достигшим 70 лет;
• 100% — тем же категориям, достигшим 80 лет.

Условия предоставления:
• Компенсация не предоставляется, если гражданин уже получает её по другим основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.
• При наличии в собственности более одного жилого помещения компенсация назначается только по одному из них (по выбору заявителя).
• Компенсация не предоставляется при наличии подтверждённой судом задолженности по оплате взноса на капремонт за последние три года.

Порядок получения компенсации:
Для получения компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в МФЦ с следующими документами:
• заявление;
• документ, удостоверяющий личность;
• выписка из лицевого счёта о составе семьи;
• квитанция об оплате взноса на капремонт или справка об отсутствии задолженности;
• документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования жилым помещением;
• реквизиты счёта для зачисления компенсации;
• СНИЛС.

Компенсация выплачивается начиная с месяца, в котором было подано заявление.

Куда обратиться
Органы социальной защиты:
• Территориальный отдел города Пскова Комитета по социальной защите Псковской области (Вокзальная улица, 48).
• МФЦ «Мои документы» (ул. Белинского, 77А).

Перед обращением рекомендуется уточнить актуальные требования и перечень документов в выбранном учреждении.


