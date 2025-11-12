ЖКХ

Названы условия компенсаций взносов на капитальный ремонт в Псковской области

Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения и регионального стандарта нормативной площади, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта Псковской области.

Размеры компенсации:

• 50% — одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет;

• 100% — одиноко проживающим неработающим собственникам, достигшим 80 лет;

• 50% — гражданам, проживающим в составе семьи из неработающих пенсионеров и/или инвалидов I и II групп, достигшим 70 лет;

• 100% — тем же категориям, достигшим 80 лет.

Условия предоставления:

• Компенсация не предоставляется, если гражданин уже получает её по другим основаниям, предусмотренным федеральным законодательством.

• При наличии в собственности более одного жилого помещения компенсация назначается только по одному из них (по выбору заявителя).

• Компенсация не предоставляется при наличии подтверждённой судом задолженности по оплате взноса на капремонт за последние три года.



Порядок получения компенсации:

Для получения компенсации необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в МФЦ с следующими документами:

• заявление;

• документ, удостоверяющий личность;

• выписка из лицевого счёта о составе семьи;

• квитанция об оплате взноса на капремонт или справка об отсутствии задолженности;

• документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования жилым помещением;

• реквизиты счёта для зачисления компенсации;

• СНИЛС.

Компенсация выплачивается начиная с месяца, в котором было подано заявление.

Куда обратиться

Органы социальной защиты:

• Территориальный отдел города Пскова Комитета по социальной защите Псковской области (Вокзальная улица, 48).

• МФЦ «Мои документы» (ул. Белинского, 77А).



Перед обращением рекомендуется уточнить актуальные требования и перечень документов в выбранном учреждении.