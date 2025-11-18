ЖКХ

В «Горводоканале» назвали причину задержки ремонта коллектора на Запсковье

Ремонт канализационного коллектора на Запсковье сопряжен с рядом трудностей из-за действий московского подрядчика, нарушившего контрактные обязательства, сообщил заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6).

Согласно контракту, срок окончания работ истекал 15 октября, однако подрядчик отстал от графика. Хотя основной объем работ - прокладка 730 метров трубы с увеличением диаметра - выполнен, остаются незаконченными мероприятия по благоустройству территории.

На сегодняшний момент подрядчик нарушает сроки контракта, и предприятие «Горводоканал» планирует применять к нему штрафные санкции в полном объеме.

«Если честно, такого подрядчика у нас еще не было. Мы фиксируем многочисленные нарушения со стороны подрядчика, — подчеркнул Олег Панкевич. — За период работ произошло пять аварийных ситуаций, каждая из которых приводила к перебоям в подаче воды жителям района. Наше предприятие самостоятельно ликвидировало последствия, теперь же мы планируем взыскивать компенсацию ущерба, понесенного горожанами и самим предприятием».

При этом гость студии признал сложность сложившейся ситуации: разрыв договора приведет к новым торгам и поиску другого исполнителя, что дополнительно увеличит сроки завершения реконструкции. Поэтому, несмотря на недовольство действиями подрядчика, предприятие вынуждено продолжить сотрудничество, применяя предусмотренные законом штрафы и неустойки.