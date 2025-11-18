В «Горводоканале» назвали причину задержки ремонта коллектора на Запсковье

Ремонт канализационного коллектора на Запсковье сопряжен с рядом трудностей из-за действий московского подрядчика, нарушившего контрактные обязательства, сообщил заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6).
Согласно контракту, срок окончания работ истекал 15 октября, однако подрядчик отстал от графика. Хотя основной объем работ - прокладка 730 метров трубы с увеличением диаметра - выполнен, остаются незаконченными мероприятия по благоустройству территории.
На сегодняшний момент подрядчик нарушает сроки контракта, и предприятие «Горводоканал» планирует применять к нему штрафные санкции в полном объеме.
При этом гость студии признал сложность сложившейся ситуации: разрыв договора приведет к новым торгам и поиску другого исполнителя, что дополнительно увеличит сроки завершения реконструкции. Поэтому, несмотря на недовольство действиями подрядчика, предприятие вынуждено продолжить сотрудничество, применяя предусмотренные законом штрафы и неустойки.