ЖКХ

Юрий Бурлин назвал причину снижения компенсационных платежей за сброс сточных вод

21.11.2025 14:03|ПсковКомментариев: 0

Инициатива об уменьшении компенсационных платежей за выброс сточных вод в Пскове на 10% направлена, в первую очередь, на представителей бизнеса, чья система водоотведения напрямую связана с городской канализацией. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Напомним, вопрос об изменении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», депутаты рассмотрят на ближайшей сессии гордумы. 

«Были определенные границы, по которым брали плату. Со слов администрации, эти границы сейчас понизились. Для владельцев бизнеса стало лучше вследствие того, что провели реконструкцию очистных сооружений, и система стала очищать лучше. Поэтому теперь требования к абонентам, которые эту воду сгружают, понизились. Ранее был вопрос, связанный с тем, что бизнес возмущался из-за того, что деньги вкладываются, а тарифы не уменьшаются», - пояснил Юрий Бурлин.

Он подчеркнул, что это коснется компаний и представителей бизнеса, которые напрямую сбрасывают воду в канализацию.

«Эти средства берутся только с компаний, бизнеса, у кого нет собственных профессиональных очистных сооружений, которые сливают воду непосредственно в систему. Так или иначе, для бизнеса будет лучше. Это, конечно, слова, так как интересантов на заседании комитета не присутствовало. В основном это касается так называемых "Пятерочек", которые находятся в жильных домах. Мы задавали очень много вопросов, но в итоге сошлись на том, что так будет лучше для бизнеса. Наши коллеги-юристы также это подтвердили», - добавил Юрий Бурлин.

Депутат уточнил, что ремонтные работы произведены «Горводоканалом» на ранее выделенные деньги.

«Ранее были выделены деньги, которые "Горводоканал" вложил в ремонтные работы на очистных сооружениях. "Горводоканалу" это не очень выгодно, на самом деле», - подытожил Юрий Бурлин.

Пресс-портрет
Бурлин Юрий Вячеславович Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
